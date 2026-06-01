Gianmarco Tamberi confessa l'anno difficile: dalla fascite plantare alla rinascita

Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi ha pubblicato un lungo messaggio per il suo 34esimo compleanno, confessando i momenti di sconforto dovuti a una fascite plantare e a un conseguente aumento di peso. Ha raccontato la sua lenta risalita e il ringraziamento alla moglie, concludendo con un'immagine di famiglia che simboleggia la serenità ritrovata.

Gianmarco Tamberi , campione olimpico di salto in alto, ha celebrato i suoi 34 anni con una colazione a letto e candeline, ma il messaggio che ha accompagnato le foto su social è una sincera confessione degli ultimi mesi difficili.

A gennaio gli è stata diagnosticata una fascite plantare che ha peggiorato il suo umore e lo ha portato a mangiare in modo eccessivo, accumulando 4 chili in un mese, con sensi di colpa e una sensazione di impotenza. Dopo un periodo di sconforto, ha deciso di reagire, ricominciando gradualmente con la corsa, esercizi e piccoli salti. Ha ringraziato la moglie Chiara Bontempi per il sostegno, citando il desiderio di renderla orgogliosa come motivazione.

Ha anche condiviso una foto scura che simboleggia il momento difficile e una tenera immagine in famiglia sul letto, segno di gioia ritrovata. Tamberi ha concluso auspicando che questi 34 anni segnino un nuovo inizio. La notizia conclude con un invito a iscriversi a una newsletter settimanale





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