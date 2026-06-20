Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi si preparano per il battesimo di Camilla

La famiglia del campione olimpico si sta preparando per il battesimo della loro primogenita, Camilla. L'influencer ha rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia attraverso le sue storie su Instagram. La data del battesimo non è ancora stata ufficialmente annunciata, ma sembra che non sia molto lontana. La famiglia del campione olimpico si sta preparando per la cerimonia, che sarà un giorno importante per la piccola Camilla.

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi si stanno preparando per il battesimo della loro primogenita, Camilla . L'influencer ha rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia attraverso le sue storie su Instagram .

La famiglia si sta preparando per uno degli eventi più attesi dell'estate, e la data del battesimo non è ancora stata ufficialmente annunciata. Il piccolo Camilla indosserà un vestito di colore bianco con una gonna vaporosa e dettagli in pizzo, accompagnato da un romantico fiocco color panna. La famiglia del campione olimpico si sta preparando per la cerimonia, che sarà un giorno importante per la piccola Camilla.

La famiglia di Gianmarco Tamberi si sta preparando per il battesimo della loro primogenita, Camilla. L'influencer ha rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia attraverso le sue storie su Instagram. La data del battesimo non è ancora stata ufficialmente annunciata, ma sembra che non sia molto lontana. La famiglia del campione olimpico si sta preparando per la cerimonia, che sarà un giorno importante per la piccola Camilla.

La famiglia di Gianmarco Tamberi si sta preparando per il battesimo della loro primogenita, Camilla. L'influencer ha rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia attraverso le sue storie su Instagram. La data del battesimo non è ancora stata ufficialmente annunciata, ma sembra che non sia molto lontana. La famiglia del campione olimpico si sta preparando per la cerimonia, che sarà un giorno importante per la piccola Camilla





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gianmarco Tamberi Chiara Bontempi Camilla Battesimo Famiglia Influencer Instagram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Money Road 2, quinta puntata: per Chiara resa dei conti a cena da Chef BorgheseGiovedì 18 giugno 2026, arriva la quinta puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Chiara dovrà fare i conti con la Compagnia delle Tentazioni, furiosa per il catamarano gate. Tutto questo succederà a cena da Chef Alessandro Borghese e durante un altro trekking estenuante nella giunga. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Read more »

Nuove prove digitali nel caso Gianmarco Pozzi: la telefonata dal cellulare rivela un possibile assassinoLa difesa di Gianmarco Pozzi presenta un elemento di prova cruciale: una chiamata effettuata dal cellulare della vittima pochi minuti dopo la morte, che potrebbe indicare la presenza di un omicida. La Procura vuole chiudere il caso come suicidio, ma la famiglia chiede la riapertura dell'indagine.

Read more »

The 50, Gianmarco Zagato confessa: 'Non abbiamo eliminato Helena Prestes per un motivo preciso''Chi veniva eliminato per me moriva': Gianmarco Zagato racconta l’esperienza a The 50

Read more »

Quando il design diventa esperienziale, con Sensorial artigianato e neuroscienze creano spazi e oggetti multisensorialiIntervista alla fondatrice e Ceo del brand nato in Umbria, Maria Chiara Monacelli

Read more »