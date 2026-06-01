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Gianmarco Tamberi: 'Ho trovato la forza di ricominciare'

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Gianmarco Tamberi: 'Ho trovato la forza di ricominciare'
Gianmarco TamberiSalutePiede Degenerato
📆6/1/2026 1:41 PM
📰leggoit
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Il campione olimpico Gianmarco Tamberi compie oggi 34 anni e ha raccontato sui social i mesi di sofferenza appena trascorsi.

Gianmarco Tamberi compie oggi 34 anni e ha raccontato sui social i mesi di sofferenza appena trascorsi. Il campione olimpico ha iniziato a parlare dei problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi tempi, tra cui un problema al piede degenerato che non è stato risolto dalle cure e dai viaggi specialistici.

Tamberi ha raccontato di come si sia sentito abbandonato e di come il suo nemico più grande, il dolore, sia tornato a trovarlo. Ha anche parlato di come il suo peso sia aumentato e di come si sia sentito in colpa per non essere in grado di allenarsi come avrebbe voluto. La svolta è arrivata quando Tamberi ha deciso di 'mettere un punto a questa storia e di ricominciare a crederci'.

Ha ripreso gradualmente l'attività fisica e si definisce 'lontanissimo da dove avrei immaginato di essere oggi'

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Gianmarco Tamberi Salute Piede Degenerato Allenamento Forza

 

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