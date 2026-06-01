Gianmarco Tamberi: 'Ho trovato la forza di ricominciare'

Il campione olimpico Gianmarco Tamberi compie oggi 34 anni e ha raccontato sui social i mesi di sofferenza appena trascorsi.

Gianmarco Tamberi compie oggi 34 anni e ha raccontato sui social i mesi di sofferenza appena trascorsi. Il campione olimpico ha iniziato a parlare dei problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi tempi, tra cui un problema al piede degenerato che non è stato risolto dalle cure e dai viaggi specialistici.

Tamberi ha raccontato di come si sia sentito abbandonato e di come il suo nemico più grande, il dolore, sia tornato a trovarlo. Ha anche parlato di come il suo peso sia aumentato e di come si sia sentito in colpa per non essere in grado di allenarsi come avrebbe voluto. La svolta è arrivata quando Tamberi ha deciso di 'mettere un punto a questa storia e di ricominciare a crederci'.

Ha ripreso gradualmente l'attività fisica e si definisce 'lontanissimo da dove avrei immaginato di essere oggi'





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gianmarco Tamberi Salute Piede Degenerato Allenamento Forza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Imprevisto alla festa della Forza Armate spagnole, la bandiera cade davanti al ReFuoriprogramma durante la cerimonia solenne, lo sguardo perplesso di Felipe dal palco (ANSA)

Read more »

Pro Vercelli, si stringe per Karlsson del Renate. E su Comi si fa avanti anche il TrevisoCon il futuro di Gianmarco Comi, bomber e capitano, ancora i bilico fra permanenza – ha ancora un anno di contratto e la società lo vuole trattenere – e sirene di mercato, la Pro Vercelli si guarda attorno per potenziare ulteriormente il reparto offensivo e sarebbe vicina a piazzare il primo colpo in vista della prossima estate.

Read more »

Assistente tribunale di Lecce trova testa mozzata di gatto sul balconeLeggi su Sky TG24 l'articolo Assistente del tribunale di Lecce trova una testa mozzata di gatto sul balcone

Read more »

George, il cane che trova conforto nei suoi peluche per colmare il vuoto di una famigliaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…

Read more »