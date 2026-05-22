Gianmarco Zagato e Nicole Pallado parlano della loro esperienza a The 50 Italia e di come si sono conosciuti. Inoltre, condividono tre profezie per il futuro.

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado a The 50 Italia : 'Abbastanza famosi per non fare la spesa struccati, chi fa tv è abituato a creare litigi'.

Fidanzamenti fake e segreti inconfessabili: Nicole Pallado e Gianmarco Zagato vuotano il sacco su cosa succede davvero nei reality e regalano ben tre profezie. Esiste un confine invisibile tra chi la tv la abita da anni e chi, invece, ha costruito il proprio impero un post alla volta. In questa sfida estrema, cinquanta concorrenti si contendono un montepremi che, per la prima volta, non andrà nelle tasche del vincitore, ma in quelle di uno dei suoi follower.

Un esperimento che i due hanno accettato a 'scatola chiusa', attirati dalla piattaforma e dalla durata contenuta delle riprese, ma che si è rivelato un banco di prova psicologico inaspettato. Tra alleanze strategiche e tensioni tra 'mondo social' e 'vecchia guardia televisiva'.

'È stato un test, un esperimento. Non avevamo mai fatto reality o tv nazionale: non so se avremmo accettato un Grande Fratello, ma Amazon Prime è una piattaforma che guardiamo e che sentiamo vicina. Sapevamo solo che saremmo stati con altri influencer e personaggi dello spettacolo e che era un gioco a eliminazione. Abbiamo accettato un po' al buio'.

'Volevamo vedere come avremmo reagito con altre 50 persone, ognuna con idee e necessità diverse. La cosa fondamentale è stata la durata: una settimana era un giusto compromesso lavorativo'.

'È una cosa bellissima perché è un modo simbolico per ringraziare il pubblico per il supporto. Però, non ti nascondo che quando ce lo hanno detto un po' ci sono rimasto male... i dobloni non fanno mai schifo! E credo mi abbiano inquadrato mentre facevo la faccia delusa, non posso nascondermi'.

'Sì, perché sapevamo di essere forti nella nostra categoria. Ma l'emozione è stata tantissima. Il feedback del pubblico è incredibile, ci dicono sempre che gli teniamo compagnia nei momenti tristi'.

'Più che un premio al format, lo vedo come un premio al legame con il pubblico. È un 'grazie' reciproco. Ormai lo facciamo da quasi tre anni, siamo a circa 150 puntate'.

'La versione ufficiale è l'unica verità: ci siamo conosciuti ubriachi marci a una festa di influencer. Ci siamo visti e ci siamo baciati, lim*nati duro, senza manco conoscerci'.

'È assurdo ma vero, ci sono pure le foto! Da lì è nata un'amicizia di profondo rispetto. Io ammiro Gianmarco, ogni suo risultato lo sento mio'.

'Siamo passati dall'essere amici a essere complici, partner nel lavoro e nella vita. Abbiamo pure il tatuaggio di Barbie e Ken insieme! Ho capito subito che era una persona 'normale' in un mondo, quello degli influencer, che spesso è strano e alienante'.

'Il tallone d'Achille? Non siamo delle cime! Giochi di forza o di intelligenza... meglio di no. Abbiamo puntato tutto sull'improvvisazione'.

'Una divisione netta. Chi fa tv è abituato a creare litigi, relazioni e dinamiche a tavolino perché pensa al pubblico televisivo. Noi influencer eravamo molto più rilassati'.

'La cosa delirante è che in una settimana di registrazione c'è stato un fidanzamento e un divorzio nella stessa coppia! Roba vecchia scuola che secondo me non interessa neanche più'.

'Io seguivo il suo format dove 'perc*lava' noi influencer, ridevo anche quando c'ero io di mezzo. Poi però aveva esagerato con un altro format e c'è stato qualche attrito. Invece nel gioco abbiamo fatto squadra, è nata un'intesa inaspettata'.

'Mi manca poter andare a fare la spesa struccata e 'brutta come il tetano'. Ormai mi riconoscono ovunque. Mi chiedo come facciano quelli famosi davvero'.

'Siamo in un limbo: abbastanza famosi per non poter andare a fare la spesa struccati, ma non abbastanza da mandare un assistente al posto nostro'. 'Ne ho tre per voi. La prima: entro il 2026 vedremo il primo grande scandalo deepfake coinvolgere un politico o una celebrità, creando crisi internazionali. La seconda: fine del quiet luxury, torneranno loghi, colori e paillettes.

La terza: sarà l'anno del burnout dei creator; almeno uno o due grandi nomi in Italia metteranno la carriera in stallo per salute mentale'. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste. Ostiamare è in Serie C, il capitano: 'Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi. Le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario'.

Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni? La tradizione popolare che prevede il meteo da incubo. Internazionali di Roma sospesi a causa del fumo all'Olimpico: come i festeggiamenti della coppa Italia hanno fermato il torneo. Inter vince anche la Coppa Italia, la gioia incontenibile dei neroazzurri: pioggia di champagne a bordo campo e balletti in spogliatoio.

Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: 'Non ci sono correnti nella grotta, impossibile essere risucchiati





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gianmarco Zagato Nicole Pallado The 50 Italia Reality Tv Influencer Profezie Futuro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Off Campus 2, caccia all'attrice per il ruolo di SummerChi interpreterà il ruolo di Summer Di Laurentis nella seconda stagione di Off Campus? Tutte le novità sul cast e la smentita ufficiale dell'attrice Nicole Wallace.

Read more »

Ostia, armato di coltello fa la spesa 'gratis' in un minimarketGli interventi della polizia sul litorale romano hanno portato al fermo di due uomini, ritenuti responsabili di episodi distinti

Read more »

Airbnb amplia l'offerta: arrivano autonoleggi, spesa a domicilio e nuovi servizi di viaggio nell’appA partire dall’estate 2026, Airbnb trasforma la propria app in una piattaforma completa dedicata alla gestione di ogni aspetto del viaggio. Non sarà più utile solo a prenotare...

Read more »

Brazil raises spending block to stay within fiscal capIl ministro delle Finanze Dario Durigan ha affermato che i blocchi di spesa verranno aumentati tra i ministeri per aiutare il governo brasiliano a raggiungere il tetto di spesa previsto per quest'anno. Tuttavia, il governo non ha intenzione di ricorrere ad un blocco della spesa, a meno che non si possa dimostrare una potenziale mancanza dell'obiettivo fiscale dell'anno.

Read more »