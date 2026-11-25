La donna di 79 anni è stata trovata senza vita a Terni in stato avanzato di decomposizione. Indagine aperta dai Carabinieri per chiarire le circostanze della morte nel appartamento di via Rapisardi.

L'indagine della Procura di Terni si concentra sulla scomparsa di Gianna Domizi, una donna di 79 anni la cui salma è stata rinvenuta all'interno del proprio appartamento situato in via Rapisardi. Il corpo della signora è stato scoperto in uno stato avanzato di decomposizione, adagiato sul letto della camera da letto al primo piano di un palazzo residenziale.

Scoperta del decesso e intervento delle forze dell'ordine

La dinamica della scoperta è iniziata quando i vicini di casa, allertati dalla presenza di odori sgradevoli emanati dall'immobile, hanno chiamato il numero di emergenza 112. La segnalazione ha attivato tempestivamente il personale del 118 e i Carabinieri, giunti sul luogo dei fatti per effettuare un sopralluogo. Alla porta si è presentato il figlio di Gianna Domizi, il quale ha aperto l'accesso alle autorita' e al personale sanitario, permettendo loro di entrare nell'appartamento condiviso.

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Stima dei tempi di decesso e stato della scena

Le prime valutazioni condotte dal medico legale sulla scena indicano che il decesso della donna potrebbe essere avvenuto diversi mesi fa, con una probabile data di evento collocata nel periodo estivo. La conferma ufficiale dei tempi esatti e delle cause della morte richiederà l'esecuzione dell'autopsia e un'attenta ricostruzione scientifica. L'abitazione in via Rapisardi è stata immediatamente sequestrata per preservare le prove e consentire le indagini preliminari senza interferenze esterne.

Nuove prospettive investigative sul figlio di 45 anni

La posizione processuale del figlio, un uomo di 45 anni senza un impiego fisso, è attualmente sotto stretta osservazione degli inquirenti. I investigatori stanno verificando se l'uomo abbia mai lanciato segnali d'allarme riguardo alla condizione della madre o se abbia mantenuto contatti con l'esterno durante il periodo trascorso nella stessa abitazione. E' fondamentale accertare se egli sia rimasto presente nel appartamento per l'intera durata del decesso e per comprendere le ragioni del silenzio.

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Circostanze della vita privata e rete di contatti

Gianna Domizi era vedova e viveva con il figlio in un appartamento che costituiva il loro unico punto di riferimento. L'isolamento sociale o la mancanza di segnalazioni da parte della donna negli ultimi mesi sollevano interrogativi sulla sua rete di contatti esterni. Le indagini mirano a ricostruire ogni interazione avvenuta nell'immobile per escludere o confermare la presenza di altri soggetti a conoscenza della situazione.

Prossimi passi nell'iter giudiziario e procedurale

Il procedimento penale avviato dai Carabinieri punta a stabilire con certezza la dinamica dei fatti e la causa esatta del decesso. La completa ricostruzione dell'accaduto richiederà l'analisi di tutti i dati raccolti durante il sequestro e le dichiarazioni formali raccolte durante le audizioni. L'obiettivo finale è fornire una risposta completa alle domande giuridiche e fattuali emerse dalla scoperta del corpo senza vita.