Gianna Nannini lancia GiannaGold: 72 anni e orchestra sinfonica per il nuovo album

Gianna Nannini presenta l'album GiannaGold con l'Orchestra Sinfonica di Londra. 29 brani per celebrare 50 anni di carriera in vista del tour 2025.

Gianna Nannini presenta "GiannaGold", un progetto discografico ambizioso in uscita il 6 novembre per EMI /Universal Music. L'artista italiana compie una rinascita creativa a 72 anni, celebrando mezzo secolo di carriera con 29 brani e un'orchestra sinfonica.

Il nuovo lavoro include dieci successi riarrangiati e tre inediti, confermando la vocazione artistica di Nannini verso sonorità mai banali. La pubblicazione segna un punto di partenza per una nuova fase musicale, lontano dalle etichette del passato.

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Dettagli Tecnici e Collaborazioni Internazionali

Il disco, intitolato "GiannaGold", si compone di 29 tracce che attraversano cinquant'anni di storia musicale. Dieci dei successi più iconici sono stati riarrangiati con l'Orchestra Sinfonica di Londra, diretta da Gavin Greenaway. Il sound design è firmato da Wil Malone, che ha collaborato strettamente con Nannini per ottenere un'identità sonora unica e moderna.

La scelta di coinvolgere figure di rilievo internazionale risponde all'esigenza di rendere il suono pop dell'artista con una veste orchestrale globale. Per il mixaggio è stato chiamato Manny Marroquin, scelto per dare una dimensione internazionale al progetto e superare i limiti territoriali della produzione locale.

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Il Significato di Gold e Visione Artistica

Gianna Nannini ha definito il termine "Gold" non come un traguardo finale, ma come un punto di partenza per nuove esplorazioni creative. La simbologia del progetto richiama il tarassaco, un fiore che disperde i semi generando continuamente nuova vita e libertà. Questa filosofia si riflette nella scelta di riproporre brani storici come "America" del 1979.

La canzone "America", inizialmente non accolta con calore in Italia, trova oggi una nuova vita e un significato aggiornato. Nannini commenta che l'America non rappresenta più il sogno di una volta, ma è diventata una "corporate". Il titolo continua a viaggiare senza perdere la lingua italiana, mantenendo intatta la sua carica emotiva e critica.

Impatto Culturale e Prossimi Passi Musicali

La visione di Nannini pone l'accento sulla libertà della donna moderna, rifiutando il vittimismo e le etichette imposte. Considera se stessa una libertaria che non ha mai subito l'autoritarismo, grazie a una figura paterna rispettosa e a un'educazione alla libera scelta. Questa mentalità indipendente ha influenzato anche la crescita della figlia Penelope.

Le prossime tappe musicali vedranno Nannini sul palco dal vivo, con date confermate per il 2025. Dopo un concerto sold out a settembre, la tournée partirà dal 13 marzo al Modigliani Forum di Livorno, per poi visitare Unipol Forum a Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino.

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Tournée Europea e Aspettative sul Suono

Dal 14 ottobre la tournée si sposterà in Europa, con tappe da Amburgo a Zurigo. Nannini dichiara di volere arene che garantiscano la giusta attenzione al suono, evitando i palasport dove l'acustica non permette la presenza dell'orchestra. La presenza dell'ensemble sinfonico cambia radicalmente il suo modo di cantare, offrendole un'energia incredibile.

L'artista mantiene una distanza critica verso il Festival di Sanremo, vinto nel 2008 come autrice con "Colpo di fulmine". La sua risposta ironica sulle presenze all'Ariston, "Aspetto il 2076", riflette una coerenza con la sua immagine di artiste indipendente e non conformista.