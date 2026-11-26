L'autopsia di Gianni De Gennaro fissata al 27 novembre a Firenze. Le indagini su lettere, hard disk e archivi riservati coinvolgono Grosseto, Firenze e Caltanissetta.

L'autopsia sul corpo dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro sarà eseguita venerdì 27 novembre. L'incarico per l'esame autoptico è stato confermato il 26 novembre a Beatrice Defraia dell'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Careggi di Firenze e alla dottoressa Andrea Paterna dell'Istituto di Medicina Legale di Siena. Questa procedura è centrale in una vicenda complessa che vede coinvolti i magistrati di Grosseto, Firenze e Caltanissetta.

L'indagine sulle lettere e le pistole a Grosseto

Procuratrice capo Maria Navarro ha coordinato una riunione con i sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini per gestire gli accertamenti. L'obiettivo è ricostruire le ultime ore di Gianni De Gennaro nell'inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti. Gli investigatori hanno sequestrato una pistola Ruger calibro 380, legalmente detenuta, usata per il suicidio.

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Due bossoli sono stati rinvenuti nella proprietà delle Querciolaie in Maremma. Uno è stato trovato nel giardino, dove probabilmente è stato esploso un colpo per testare il funzionamento dell'arma. L'altro si trovava nella dependance dove è stato scoperto il corpo, che subirà l'autopsia prevista per venerdì.

Le missive scoperte e le indagini su Firenze

Due lettere manoscritte sono state rinvenute vicino al corpo di Gianni De Gennaro. La prima era indirizzata agli inquirenti di Caltanissetta, la seconda ai familiari con la scritta per chi vorrà pubblicarla. Non si esclude che l'ex prefetto volesse lasciare la propria versione sui fatti legati all'indagine sul depistaggio della strage di via D'Amelio.

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Le missive sono state sequestrate per verificare la presenza di impronte o tracce riconducibili ad altre persone. La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo autonomo contro ignoti. I magistrati intendono analizzare gli scritti per cercare riferimenti alle stragi mafiose del 1992 e 1993, incluse quelle di via dei Georgofili.

Gli archivi riservati e il sospetto di Donatella Peruzzi

Nella casa di campagna è stato ritrovato un hard disk con numerosi documenti. Si ipotizza che Gianni De Gennaro volesse consegnare questo materiale agli inquirenti siciliani per chiarire la sua posizione nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Tuttavia, ci sono sospetti che parte delle carte riservate sia stata custodita altrove.

Fonti indicano il sospetto che documenti sensibili siano stati affidati ad ambienti vicini alla difesa processuale e messi sotto chiave. Attorno a questi archivi informatici sono avvenuti fatti anomali, inclusi spostamenti opachi e un furto non chiarito. Donatella Peruzzi, funzionario del Dis, è coinvolta in questa storia da quasi vent'anni.

Il ruolo di Serena La Barbera nei dossier

Donatella Peruzzi è stata collaboratrice dell'ex capo della Polizia per quasi vent'anni. È entrata nel Dipartimento quando Gianni De Gennaro dirigeva il servizio che sovrintende ai segreti. Secondo l'accusa, lei avrebbe avvertito De Gennaro dell'indagine su Serena La Barbera.

Serena La Barbera è stata assunta al Dis nel 2008 con un decreto firmato dallo stesso ex capo della Polizia. È la figlia di Arnaldo La Barbera, scomparso capo della Mobile di Palermo all'epoca delle stragi mafiose. Arnaldo La Barbera era una figura centrale nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio.

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La storia degli archivi dal 2023 in poi

La vicenda degli archivi riservati di Gianni De Gennaro inizia a prendere forma almeno dal settembre 2023. L'incarico per l'esame autoptico è stato assegnato a Beatrice Defraia e Andrea Paterna il 26 novembre. L'autopsia è programmata per venerdì 27 novembre a Firenze.

Gli investigatori del Nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto e il Ris dei carabinieri collaborano con la Polizia scientifica di Roma. La Procura di Caltanissetta continua a indagare sul depistaggio delle indagini per la strage di via D'Amelio. Gianni De Gennaro aveva indirizzato una delle lettere ritrovate proprio a questi magistrati siciliani.

Il contesto delle indagini parallele

Il dipartimento di sicurezza è gestito sotto la supervisione di Gianni De Gennaro, che dirigeva il settore dei servizi segreti. La presenza di documenti riservati nella proprietà maremmana solleva interrogativi sulla trasparenza. La Procura di Grosseto procederà con gli accertamenti scientifici sulle lettere e sull'hard disk.

Le indagini si concentrano anche sul furto anomalo di una borsa con carte segrete menzionata nelle fonti. La ricostruzione del patrimonio informativo di Gianni De Gennaro è cruciale per le inchieste aperte. La comunità legale attende i risultati dell'autopsia e delle analisi forensi per comprendere ogni dettaglio.