La procura di Grosseto conferma il suicidio di Gianni De Gennaro: l'autopsia non rileva segni di lesività riconducibili a terzi. Funerali lunedì 30 novembre a Roma.

La procura di Grosseto ha confermato il suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa in Maremma, in provincia di Grosseto. Secondo quanto comunicato dagli uffici giudiziari, i medici legali non hanno riscontrato segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo. L'autopsia è stata eseguita venerdì 27 novembre all'istituto di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi e ha richiesto quasi undici ore.

La procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Gli esami tossicologici, a quanto si apprende, non sono stati ancora svolti, mentre resta da chiarire l'orario esatto della morte.

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Esito dell'autopsia e accertamenti ancora aperti

La conferma del suicidio arriva da una nota della procura di Grosseto diffusa dopo l'esame autoptico. Secondo una prima ricostruzione investigativa, Gianni De Gennaro si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì e sabato.

I magistrati grossetani, guidati dalla procuratrice Maria Navarro, hanno affidato gli accertamenti ai medici legali Beatrice De Fraia e Andrea Paterna. Gli incaricati hanno ricevuto il compito di predisporre una perizia approfondita, che comprende anche esami tossicologici.

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La famiglia è stata assistita dal proprio consulente, il professor Marco Di Paolo dell'università di Pisa. Le operazioni a Careggi si sono svolte in un'area del padiglione di medicina legale transennata, per impedire l'accesso ai giornalisti.

Il testamento morale e l'hard disk consegnato

Nelle ultime lettere, Gianni De Gennaro si è definito un condannato a morte che non può mentire. Le otto pagine scritte a penna sono state indirizzate a chi di competenza, con l'auspicio che abbia l'onestà di renderle pubbliche, e il Corriere della Sera ne ha anticipato il contenuto.

Nel testo, l'ex prefetto afferma di non aver mai tradito il giuramento di fedeltà alla patria e di non aver mai chiesto nulla per sé. Per confermarlo, cita come riferimenti le figure di Conte, Amato, Enrico Letta, Gianni Letta e Prodi, tutte persone che hanno ricoperto alti incarichi nelle istituzioni.

Nella stessa busta, insieme ai fogli, era presente un hard disk. Nella lettera De Gennaro scrive di aver evitato di consegnarlo a chi non sarebbe stato in grado di valutarlo, e sostiene che il supporto contenga solo i riscontri di circa 40 anni della sua vita professionale, senza misteri né segreti.

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I familiari, intervenuti per la prima volta sulla lettera aperta, hanno auspicato che il testo sia reso pubblico nella sua interezza, nel rispetto della legge e delle prerogative delle procure che indagano sulla morte. Allo stesso tempo, hanno chiesto che le lettere a loro indirizzate restino riservate e che il contenuto non venga divulgato in alcuna forma, nel rispetto del lutto.

Camera ardente, funerali e prossimi passaggi

Il feretro di Gianni De Gennaro sarà esposto oggi, sabato 28 novembre, dalle ore 9 alle 17, nella cappella della scuola superiore di polizia in via Pier della Francesca a Roma. I funerali si terranno lunedì 30 novembre alle ore 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, sempre a Roma.

Non si ttratta di esequie di Stato. Nelle prime file sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Dopo l'autopsia, le procedure per la restituzione della salma ai familiari sono state avviate. Verso le ore 19 il feretro ha lasciato Careggi in direzione di Roma. Restano invece da completare gli accertamenti tossicologici e la definizione dell'orario del decesso, elementi che la procura di Grosseto dovrà ancora chiarire.