L'autopsia rivela colpo di pistola alla testa per Gianni De Gennaro. L'orario della morte e l'istigazione al suicidio sono al centro dell'indagine.

Le risultanze preliminari dell'autopsia compiuta su Gianni De Gennaro confermano la presenza di una ferita da arma da fuoco alla testa, elemento centrale per la ricostruzione dei fatti. I medici legali hanno lavorato con precisione per determinare l'orario esatto del decesso, necessario per chiudere il cerchio delle indagini condotte dalla magistratura.

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I magistrati grossetani, guidati dalla procuratrice Maria Navarro, hanno affidato l'incarico peritale ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. L'autopsia ha evidenziato un colpo di pistola alla testa e richiede una verifica tassativa dell'orario di morte per validare la linea investigativa principale.

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Secondo la prima ricostruzione, il gesto risale alla notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Per garantire l'integrità delle indagini, le operazioni a Careggi si sono svolte in una zona del padiglione di medicina legale transennata, impedendo l'accesso ai giornalisti e proteggendo la scena.

Istituzioni, Famiglia e Accuse

La famiglia è stata assistita dal proprio consulente, il professor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa, che ha seguito le fasi finali degli accertamenti. L'indagine punta a confermare il reato di istigazione al suicidio a carico di ignoti, stabilendo il nesso causale tra le azioni subite e la decisione finale.

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La Procuratura di Grosseto sta collaborando strettamente con i consulenti per capire se l'omicidio volontario possa trovare riscontro nelle prove tossicologiche e balistiche raccolte. La procura rimane l'ente titolare del procedimento penale per l'accertamento della verità processuale.

Ultimi Saluti e Cerimonie Pubbliche

Dopo il completamento degli accertamenti, sono state avviate le procedure per la restituzione della salma ai familiari. Il feretro ha lasciato l'ospedale Careggi verso le 19 di venerdì 27 novembre, avviando il viaggio verso la Capitale per le onoranze funebri previste.

Sabato 28 novembre, dalla 9 alle 17, la camera ardente è allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, sede istituzionale di appartenenza. Questo momento consente agli amici e ai colleghi di rendere l'ultimo omaggio al generale nella sede della sua formazione.

I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La cerimonia conclusiva chiuderà il ciclo di eventi pubblici dedicati alla memoria di Gianni De Gennaro, rispettando le tradizioni delle Forze dell'Ordine.