La Procura di Caltanissetta indaga su Gianni De Gennaro per depistaggio riguardo alla scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino. Ecco i dettagli.

La magistratura di Caltanissetta ha intensificato le indagini sulla strage di via D'Amelio del 1992, chiedendo l'arresto dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L'accusa di depistaggio riguarda la scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, oggetto cruciale per chiarire le verità sulle stragi mafiose di quel periodo. Questa mossa processuale segna un nuovo, decisivo capitolo in un'inchiesta che dura ormai da tre anni e tocca nervi scoperti della storia istituzionale italiana.

La svolta delle indagini e i domiciliari

L'avviso di garanzia per Gianni De Gennaro è stato raggiunto recentemente, preceduto da perquisizioni domiciliari nei suoi confronti e presso i suoi collaboratori. Il gip ha tuttavia rigettato l'istanza di custodia cautelare, considerando insufficienti i collegamenti tra il presunto depistaggio e la sparizione specifica dell'agenda. Tuttavia, l'ufficio inquirente ha subito presentato ricorso al tribunale del Riesame, che si pronuncerà sulle misure preventive nei prossimi giorni.

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Il ruolo di Salvatore Contorno e gli scontri

Il cuore dell'indagine ruota attorno ai rapporti tra l'ex capo della polizia e il pentito Salvatore Contorno, storico esponente mafioso. I magistrati accusano Gianni De Gennaro, insieme a Franco Pacetto e Massimo Carnicelli, di aver indotto Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura. Tale omissione avrebbe favorito la strategia difensiva del pentito durante il maxi processo, alterando il corso delle indagini storiche. Il legame tra i due uomini è emerso dagli accertamenti sul diario rubato, considerato la chiave di volta per ricostruire la dinamica degli attentati.

La leggenda di Arnaldo La Barbera

Secondo le ricostruzioni dei pm, l'agenda rossa si sarebbe trovata nelle mani di Arnaldo La Barbera, ex capo della Mobile di Palermo. Le rivelazioni di un testimone hanno portato i magistrati a scavare nei legami tra La Barbera e Gianni De Gennaro, uniti fin dal 1989 dall'arresto di Contorno. La procura ritiene che i due abbiano condiviso segreti scottanti, culminati in un presunto ricatto ai danni di De Gennaro da parte dei familiari del poliziotto, che avrebbe portato all'assunzione della figlia nei Servizi.

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Le accuse di depistamento documentale

Le accuse formali includono la distruzione o il nascostimento di documentazione cartacea e informatica, spostata dai luoghi originari. L'obiettivo sarebbe stato proteggere interessi legati alla vicenda Contorno, che vide Giovanni Falcone e Gianni De Gennaro accusati ingiustamente da lettere anonime di aver armato il pentito. Nonostante le accuse siano state respinte in sede di primo grado, il tribunale del Riesame valuterà ora se ci sono elementi sufficienti per applicare i domiciliari all'ex alto ufficiale.

Impatto sull'opinione pubblica

La vicenda riapre ferite mai rimarginate sulla fiducia nelle istituzioni e sulla trasparenza delle indagini antimafia. L'agenda rossa di Paolo Borsellino resta un simbolo irrinunciabile per le vittime e le loro famiglie, che attendono risposte concrete sulla sua sorte. Con l'interrogatorio programmato, il mondo politico e giudiziario osserva con attenzione come il sistema reagirà a queste nuove rivelazioni, cercando di fare luce su uno dei periodi più bui della Repubblica.