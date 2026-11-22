Il vicino e ristoratore Gianni De Gennaro racconta gli ultimi istanti prima dell'omicidio. Una storia di sofferenza e solitudine che porta alla condanna per Vincenzo Lanni a dieci anni.

La ricostruzione delle ultime ore di vita di Gianni De Gennaro ha portato alla luce dettagli inquietanti sulla sua condizione psicologica e fisica negli giorni precedenti la tragica dinamica criminosa. Un vicino di casa e conoscente diretto ha fornito una testimonianza cruciale per comprendere il contesto emotivo in cui si muoveva la vittima prima del fatale incontro.

Testimonianza diretta del vicino di casa

Gianfranco Ricci, titolare del ristorante Il Bracconiere e residente a circa duecento metri di distanza dall'abitazione di De Gennaro, ha confermato di aver visto le luci accese nella stanza del suo vicino fino alle ventuno e trenta di venerdì sera. Questa presenza luminosa costituisce un dato temporale preciso che si discosta dalle abitudini notturne solitarie, indicando una fase di possibile attesa o agitazione prima che la situazione precipitasse.

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Nonostante la vicinanza geografica e la visibilità delle luci, Ricci ha dichiarato di non aver percepito alcun segnale di allarme o movimento anomalo che potesse preannunciare la violenza imminente. La sua descrizione di una serata apparentemente normale, simile a quelle precedenti, crea un contrasto netto con la drammaticità degli eventi successivi, sottolineando la natura improvvisa e nascosta del conflitto esplosivo.

Stati emotivi e comportamento sociale

Prima dell'evento tragico, Gianni De Gennaro aveva frequentato il locale di Ricci la settimana precedente, periodo in cui era impossibilitato a tornare al suo domicilio a causa delle perquisizioni giudiziarie in corso. In quell'occasione, il ristoratore ha osservato uno stato di evidente sofferenza e provato logoramento psicologico sul volto di De Gennaro, confermando che la situazione legale e personale stava avendo un impatto negativo profondo.

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La testimonianza mette in luce anche la personalità schiva e riservata dell'uomo, che non condivideva i propri problemi con l'ambiente circostante. Questa tendenza all'isolamento e alla reticenza ha impedito ai conoscenti di intervenire o di offrire supporto prima che la crisi raggiungesse il culmine, lasciando intravedere una solitudine difficile da colmare nonostante la presenza di vicini e amici.

Esito giudiziario e conseguenze legali

La dinamica è culminata con l'azione violenta di Vincenzo Lanni, che ha aggredito De Gennaro in modo gravissimo. Il tribunale ha valutato la gravità del gesto, classificandolo come tentato omicidio premeditato, considerando la scelta casuale della vittima e la ferocia dell'attacco che ha compromesso irreparabilmente la vita del giornalista e scrittore.

In seguito all'istruttoria e alle prove raccolte, tra cui i documenti trovati nella scena del crimine e le testimonianze dirette, la corte ha emesso una condanna definitiva di dieci anni di reclusione per Vincenzo Lanni. Questa sentenza rappresenta la conclusione del processo penale, sancendo la responsabilità esclusiva dell'attaccante per la violenza consumata e la morte di una delle voci più prestigiose del giornalismo italiano.