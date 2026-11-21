Analisi biografica di Gianni De Gennaro, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Tra aneddoti, operazioni di alto profilo e la gestione del Viminale, il ritratto di un leader inarrestabile.

Gianni De Gennaro, classe 1948, è nato la vigilia di Ferragosto a Reggio di Calabria e ricopre oggi la massima carica nelle forze dell'ordine italiane come Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. La sua figura è segnata da un nome scelto personalmente: mentre i documenti riportano Giovanni, egli accetta solo l'appellativo di Gianni, rivelando che solo sua madre utilizzava il nome completo, pronunciandolo con enfasi arrabbiata come "Gio-va-nni". Questo dettaglio biografico emerge in un ritratto complesso di un uomo che, nonostante un'aria severa e un tono di voce piano con evidente influsso della Magna Grecia, possiede un carisma naturale capace di intimidire e ispirare allo stesso tempo.

Stile di comando e presenza al Viminale

Il Capo della Polizia gestisce la sicurezza nazionale con un approccio che i collaboratori descrivono come opposto a quello di un accentratore. Piuttosto che controllare ogni minimo dettaglio, De Gennaro agisce come un "decentratore scientifico", delegando ampiamente ma mantenendo una costante attenzione sulle posizioni operative. La sua presenza al Viminale è costante e protratta: mentre il ministro esce solitamente verso le 20:30, lui rimane in sede fino a orari molto avanzati, talvolta invitando i collaboratori a tornare a casa per rispetto della famiglia, per poi sentirli richiamare pochi minuti dopo con una domanda secca sul loro attuale localizzazione. Questo metodo riflette la sua filosofia di supervisione attiva, lontana dagli schemi burocratici tradizionali.

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Operazioni storiche e riconoscimenti internazionali

La reputazione di De Gennaro è consolidata anche da azioni decisive che hanno richiesto interventi diretti e risoluti. Un episodio emblematico occurred durante la crisi dell'ambasciata del Belgio, dove, di fronte a un ostaggio folle pronto a commettere una strage, De Gennaro intervenne con prontezza, liberando trenta ostaggi senza sparare, limitandosi a un'azione fisica controllata. Per questo gesto, che ha dimostrato uno sprezzo del pericolo calcolato, il Belgio lo ha iscritto nell'albo delle onorificenze di Stato, conferendogli la Commenda dell'Ordine di Leopoldo II. Tale decorazione è considerata di livello superiore a quella di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, di cui è anche Gran Croce per il suo impegno nella consegna alla giustizia di latitanti pericolosi.

La visione sulla legalità e il contesto criminale

De Gennaro non nasconde la sua origine meridionale e la sua comprensione profonda della cultura locale, correggendo il proverbio locale "Sbirri e mafiosi sunu figghi di frati" con una riflessione sociologica più ampia. Egli sostiene che entrambe le categorie siano "figli della stessa madre, la necessità", differenziandosi solo per l'uso che fanno delle armi. Mentre i mafiosi usano la pistola per illegittimità, la polizia la detiene come strumento di protezione, con De Gennaro che ammette di tendere a non utilizzarla se non strettamente necessario. Questa filosofia operativa si colloca in un contesto dove la distinzione tra ordine e illegalità è sottile ma fondamentale, e dove la sua autorità è resa ancor più incisiva dalla capacità di mantenere il controllo in situazioni di estrema tensione senza ricorrere alla violenza eccessiva.

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Roma a mano armata e l'era della polizia di strada

La carriera di De Gennaro affonda le sue radici nell'epoca del commissariato di Castro Pretorio, a Roma, dopo un iniziale periodo di routine ad Alessandria. Fu a Roma, durante il periodo noto come "Roma a mano armata", che iniziò a distinguersi per un approccio rigoroso ma umano. In quell'era, caratterizzata da pantaloni a zampa d'elefante e una polizia che pattugliava le strade di notte, De Gennaro fu protagonista di arresti significativi, tra cui quello del musicista Franco Califano per reati legati alla droga. Questa fase della sua vita professionale, vissuta guidando una Lancia Thesis o una Giulietta, lo mise a contatto diretto con la sottocultura urbana e le sfide sociali di un'epoca difficile, forgiando la sua visione di una polizia attenta al territorio e ai dettagli.

Eredità e impatto sulle istituzioni attuali

Oggi, la figura di Gianni De Gennaro rappresenta un ponte tra la tradizione operativa delle forze dell'ordine e la complessità della gestione moderna della sicurezza. Le sue operazioni internazionali, come il recupero di trafficanti in Thailandia o il ritorno a casa di ostaggi come Esteranne Ricca e Patrizia Tacchella, testimoniano un impegno globale che va oltre i confini nazionali. La sua leadership al Viminale, combinata con la sua esperienza sul campo, garantisce una visione strategica che privilegia la prevenzione e il rapporto con il cittadino, mantenendo alta l'asticella della professionalità. In un momento di sfide complesse per lo Stato italiano, il suo ruolo rimane centrale per garantire l'ordine pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.