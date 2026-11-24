Le lettere di Gianni De Gennaro prima del suicidio contengono accuse dirette al procuratore Salvatore De Luca e negano qualsiasi coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

Gianni De Gennaro ha lasciato un testamento politico e personale prima di porre fine alla sua vita nel casale di Fonteblanda. Tra le note ritrovate nei suoi effetti vi è una lettera indirizzata specificamente al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. In questi documenti, l'ex capo della Polizia ha espresso amarezza per una situazione che definisce incomprensibile, affermando che "nemmeno la mafia" era riuscita a ottenere ciò che era stato fatto nei suoi confronti.

Le lettere ai magistrati e ai giornalisti

Due scritti erano destinati a fuoriuscire dall'ambito strettamente familiare. Oltre a quelli rivolti a De Luca, ne esiste un altro aperto a "chi vorrà pubblicare", configurandosi come una sorta di testamento pubblico. In queste righe, De Gennaro torna a parlare dell'inchiesta per depistaggio relativa alla strage di via D'Amelio. L'ex dirigente di polizia non ha esitato a lanciare accuse esplicite verso coloro che, secondo la sua visione, intendono "riscrivere la storia senza conoscerla".

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La difesa della coscienza e l'hard disk

Gianni De Gennaro aveva sempre respinto fermamente gli addebiti ricevuti. Nei colloqui intercettati dalle forze dell'ordine, si era definito sereno, affermando di avere "la coscienza a posto" e di non avere "nulla da temere". Durante le perquisizioni nella sua residenza, i carabinieri del ROS avevano cercato disperatamente un hard disk. Lo stesso dispositivo è stato trovato dagli investigatori dopo il decesso, accompagnato da un appunto scritto a mano che recitava: "Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante".

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Il ruolo di Fiorenza Sarzanini

Fiorenza Sarzanini ha pubblicato sul suo giornale i dettagli delle ultime ore vissute dall'ex capo della Polizia. La giornalista ha ricostruito il contenuto degli scritti che ora sono nelle mani dei magistrati. La sua inchiesta ha permesso di comprendere meglio il clima di tensione che accompagnava De Gennaro negli ultimi tempi, tra le richieste di arresto respinte dal gip e la decisione della procura di ricorrere al Riesame.

Le conseguenze delle perquisizioni

Le indagini avevano coinvolto non solo De Gennaro, ma anche i suoi collaboratori più stretti e suo figlio. Questa estensione delle indagini è stata percepita dall'ex dirigente come un'escalation ingiustificata. La presenza di queste figure nella mira delle autorità ha acuito il senso di ingiustizia, portato a considerare il suicidio come l'unico modo per liberarsi da un accanimento che non risparmiava la sua sfera privata.