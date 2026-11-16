Gianni De Gennaro indagato depistaggio strage via D'Amelio e agenda Borsellino

La procura di Caltanissetta indaga su Gianni De Gennaro per depistaggio nella strage di via D'Amelio. L'obiettivo è trovare l'agenda rossa di Paolo Borsellino.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha formalizzato l'avviso di garanzia nei confronti dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, aprendo un iter investigativo specifico per il reato di depistaggio. Questa decisione si inserisce nel contesto più ampio delle indagini in corso sulla strage di via D'Amelio del 1992 e, in particolare, sulla scomparsa dell'agenda rossa appartenuta al giudice Paolo Borsellino.

Dettagli Investigativi e Responsabilità Istituzionali

I magistrati nisseni, sotto la coordinazione del procuratore Salvatore De Luca, hanno notificato formalmente l'avviso di garanzia a De Gennaro, chiarendo le basi fattuali che sostengono l'accusa. L'obiettivo primario della fase investigativa è individuare eventuali responsabilità riconducibili ad apparati istituzionali di livello superiore, sovraordinati all'ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. La pista investigativa suggerisce che tali apparati abbiano deliberatamente ostacolato le indagini iniziali, contribuendo al depistaggio delle indagini sulla strage e alla mancata ricreazione dei reperti chiave.

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Strategie di Ostacolo e Coinvolti Diretti

Secondo le ricostruzioni dettagliate formulate dagli inquirenti, Gianni De Gennaro si sarebbe adoperato attivamente per impedire che il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno rendesse dichiarazioni alla Procura. Per realizzare questa strategia, i magistrati ipotizzano che De Gennaro abbia fatto leva sull'operato di Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell'ex capo della Polizia, e di Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore, creando una barriera comunicativa intorno alle fonti di informazione.

In parallelo a queste azioni, l'indagine evidenzia un'altra dinamica operativa attraverso Donatella Peruzzi, all'epoca in servizio presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Attraverso di lei, De Gennaro avrebbe occultato documentazione critica relativa all'arresto di Salvatore Contorno avvenuto nel 1989 in Sicilia. Questo arresto fu gestito direttamente da De Gennaro quando dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, rendendo i documenti sequestrati o non presentati un elemento cruciale per la ricostruzione storica degli eventi.

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Perquisizioni e Accertamenti Territoriali

Le attività investigative hanno comportato un'intensa operatività operativa nelle scorse settimane, con i Carabinieri del Reparto Operazioni Speciali (ROS) che hanno eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma. Questi interventi, emessi dalla Procura di Caltanissetta, hanno riguardato non solo gli immobili e i locali di proprietà o disponibilità di Gianni De Gennaro, ma anche le sedi di altre figure chiave come Donatella Peruzzi e Salvatore Contorno.

Queste perquisizioni rappresentano un passaggio concreto nel tentativo di recuperare prove documentali che potrebbero chiarire la catena di comando e le responsabilità gerarchiche durante la gestione delle informazioni sensibili legate al caso. La collaborazione tra i diversi apparati di polizia e i servizi di intelligence in quel periodo storico è al centro dell'attenzione degli inquirenti, che cercano di ricostruire come le informazioni cruciali siano state filtrate o nascoste.

Impatto sulle Indagini e Prospettive Future

L'avvio formale delle indagini verso l'ex capo della Polizia segna un'accelerazione significativa nel lavoro della Procura di Caltanissetta, che continua a perseguire la verità giudiziaria su uno dei crimini più efferati della storia repubblicana. La ricerca dell'agenda rossa di Paolo Borsellino rimane un obiettivo centrale, poiché questo reperto è considerato fondamentale per comprendere i giorni che precedettero l'attentato del 19 luglio 1992.

Le prossime fasi vedranno l'analisi approfondita dei materiali sequestrati e l'ascolto di nuovi testimoni che potranno collegare le responsabilità istituzionali alle azioni di depistaggio. L'iter giudiziario si configura come una verifica rigorosa sulle dinamiche di potere e informazione che hanno caratterizzato l'antiterrorismo e l'antimafia negli anni novanta, con l'obiettivo di chiudere finalmente un ciclo di omertà e mancanze documentali.