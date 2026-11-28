Franco Coppi parla della morte di Gianni De Gennaro, confermando il appuntamento mancato e la fede nella sua innocenza. Dettagli sull'ultima conversazione.

Il giurista e avvocato Franco Coppi si è presentato alla camera ardente allestita presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma per rendere l'ultimo omaggio a Gianni De Gennaro. Durante la sua presenza sul luogo del commiato, Coppi ha espresso un profondo rimpianto personale, sottolineando come il mancato riscontro dell'appuntamento fissato per il giorno successivo alla morte del magistrato costituirà un rammarico destinato a perseguitarlo per il resto della sua vita. Questo momento di intensa emotività segna la chiusura pubblica di un capitolo doloroso legato alle circostanze della tragica scomparsa di De Gennaro.

Le condizioni della difesa e la fiducia nel magistrato

Di fronte ai giornalisti accorsi sul posto, Franco Coppi ha ricordato dettagli del rapporto professionale e personale instauratosi con Gianni De Gennaro negli ultimi periodi di vita. L'avvocato ha chiarito che la sua accettazione della difesa era subordinata a una condizione specifica e inderogabile: De Gennaro aveva richiesto espressamente che il suo legale credesse fermamente nella sua onestà e nella sua natura di persona perbene. Essendo convinto di questa verità, Coppi ha dichiarato di sentirsi onorato di assumere le redini della sua tutela legale, confermando la solidità dei principi morali alla base del mandato ricevuto.

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Questa specifica condizione giuridica e morale evidenzia come la difesa non sia stata una mera formalità burocratica, ma un atto di solidarietà basato su una profonda conoscenza della personalità dell'indagato. Coppi ha ribadito con fermezza che la sua convinzione riguardo all'integrità di De Gennaro era il pilastro fondamentale su cui si reggeva la strategia difensiva, scartando ogni dubbio sull'innocenza dell'uomo al centro dell'indagine.

L'appuntamento mancato e l'imprevedibilità degli eventi

Quando interrogato specificamente sulla possibilità di prevedere il suicidio di Gianni De Gennaro, Franco Coppi ha risposto con un netto rifiuto, confermando che i due si erano dati appuntamento per incontrarsi il giorno successivo agli eventi recenti. Questa conferma dell'appuntamento non avvenuto sottolinea l'impreparazione di entrambi agli eventi drammatici che si sono consumati, rendendo impossibile per l'avvocato immaginare una conclusione così tragica. La certezza di un futuro incontro imminente ha reso la notizia del decesso ancora più scioccante e inspiegabile per il circolo ristretto di chi gli era vicino.

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L'avvocato ha scelto deliberatamente di non commentare le lettere scritte da De Gennaro, mantenendo un riserbo attento su quel che è stato definito il suo testamento morale. In quel documento, De Gennaro esprimeva la speranza che, nonostante la valanga di falsità che lo stavano travolgendo, la verità alla fine potesse prevalere. La decisione di Coppi di non entrare nel merito di questi scritti lascia il peso di queste dichiarazioni nelle mani dell'opinione pubblica e delle autorità competenti, preservando al contempo la riservatezza del processo.

Contesto istituzionale e dichiarazione politica parallela

Nello stesso arco temporale, altre figure istituzionali come Carlo Nordio e Nicola Gratteri hanno espresso posizioni distinte riguardo alla situazione dei magistrati. Mentre De Gennaro affrontava la sua drammatica battaglia personale, il dibattito pubblico continuava a interessare temi come l'adeguamento degli stipendi e la rateizzazione degli arretrati, con dichiarazioni contrastanti tra chi chiede tregua economica e chi sottolinea la crisi generalizzata. Questa diversità di voci riflette un clima istituzionale complesso, in cui le problematiche strutturali si intrecciano con le vicende giudiziarie individuali.

La tragedia di Gianni De Gennaro si inserisce inoltre in un contesto più ampio di critiche alla qualità della produzione legislativa, con il capo dello Stato che ha già espresso riserve su normative precedenti relative alla Protezione civile e al riciclo della carta, estendendo le osservazioni alla legge ColtivaItalia. La raccolta dei tartufi, citata come esempio di un nuovo pasticcio normativo, dimostra come le criticità non siano sempre di natura politica ma derivino da una gestione tecnica imperfetta, aggiungendo un ulteriore strato di complessità al panorama istituzionale italiano in cui De Gennaro ha operato.