Il caso De Gennaro si complica con le sequestrazioni del ROS e il testamento informale. Le accuse di depistaggio nella strage di via D'Amelio e la posizione di Salvatore Contorno.

La figura di Gianni De Gennaro rimane al centro di un complesso mosaico investigativo che coinvolge le dinamiche interne della Polizia di Stato e le ombre del passato. Le autorità giudiziarie stanno analizzando con estrema attenzione il testamento informale lasciato dallo scomparso, un documento che contiene riferimenti specifici a errori commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e a ordini ricevuti da superiori. Questa scoperta sta riaccendendo l'interesse sugli antichi misteri legati alle stragi mafiose degli anni Novanta, in particolare sul tema cruciale del depistaggio nelle indagini sulla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Dettagli Investigativi e Ruolo delle Pen Drive Sequestrate

Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ha affidato alle competenze tecniche dei Carabinieri del Reparto Operazioni Speciali (ROS) l'analisi dei dati recuperati dai dispositivi elettronici. L'indagine è condotta dal procuratore aggiunto Pasquale Pacifico e dalla sostituta Nadia Caruso, che lavorano a stretto contatto con i militari per estrarre le informazioni cruciali dai media confiscati. Il materiale raccolto include diverse pen drive sequestrate presso l'abitazione di Donatella Peruzzi, una storica collaboratrice di giustizia finita nel registro degli indagati, che contengono cartelle denominate Contorno, Stragi e Stato-Mafia.

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Tali dispositivi informali potrebbero contenere i tasselli mancanti per verificare l'ipotesi avanzata dalla procura, secondo cui la regia del depistamento orchestrato da Arnaldo La Barbera con il falso pentito Salvatore Contorno non sarebbe stata un'iniziativa isolata. Al contrario, le carte suggerirebbero una struttura organizzativa ben più ampia, partita direttamente da Roma e coinvolgendo vertici politici e istituzionali. La complessità della situazione è ulteriormente accentuata dal depositato al tribunale del Riesame di Caltanissetta di un'informativa dettagliata di 527 pagine redatta dai Carabinieri del ROS, volta a confermare la richiesta di custodia cautelare nei confronti di tre storici collaborati di giustizia e dell'ex pentito Totuccio Contorno.

Posizioni dei Stakeholder e Accuse di Depistaggio nella Strage di Via D'Amelio

L'attenzione degli inquirenti è focalizzata sulle implicazioni delle parole scritte da Gianni De Gennaro riguardo agli ordini ricevuti, interpretate dalla procura di Caltanissetta non come semplici sfoghi, ma come elementi probatori utili a ricostruire la dinamica del depistaggio relativo alla strage di via D'Amelio. La posizione di Salvatore Contorno, ex pentito coinvolto in queste vicende, è stata nuovamente scrutinata dai magistrati nisseni a seguito di un colloquio verbale effettuato a metà maggio 2025, comunicato alla segretaria di De Gennaro dall'ex ispettore Francesco Pacetto. Tale evento ha portato alla luce nuove connessioni tra lo scomparso ex capo della polizia, Contorno e un blocco politico-imprenditoriale legato a Silvio Berlusconi, attivo nel governo del 1994.

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Un elemento-chiave emerso dalle intercettazioni è una confidenza registrata il 20 maggio scorso tra Gianni De Gennaro e l'ex questore Guido Longo, avvenuta subito dopo che De Gennaro aveva allontanato i propri telefoni per motivi di sicurezza. In questa registrazione, De Gennaro afferma esplicitamente Grado lo sa, ma io non dico niente, riferendosi probabilmente alla conoscenza della presenza di microspie o alla consapevolezza di certe dinamiche interne. Questa affermazione alimenta i sospetti su quanto De Gennaro sapesse del ritorno clandestino di Contorno in Sicilia e sui contatti intercorsi con figure di spicco dello Stato, creando un quadro di possibile omissione o complicità attiva nelle indagini sull'assassinio dei giudici antimafia.

Impatto Reale sui Familiari e Prospettive Future delle Indagini

La famiglia di Gianni De Gennaro ha espresso un punto fermo rigoroso riguardo alla gestione del testamento scritto prima del gesto estremo, richiedendo il massimo riserbo sui contenuti e vietando la diffusione delle lettere private. Nel documento, De Gennaro rivendica di aver servito il Paese con onestà e lealtà, sostenendo di aver assolto ai compiti affidatigli, anche contro la sua volontà, con impegno. Il dolore e la frustrazione del defunto erano già emersi chiaramente venerdì 20 novembre a Roma, durante un incontro con i suoi legali Coppi e Bertorotta e con il figlio Francesco, dove De Gennaro esternava il suo sconforto per come le indagini stavano procedendo.

In quell'occasione, riferendosi all'assunzione della figlia di Arnaldo La Barbera nei servizi segreti, De Gennaro aveva dichiarato con rabbia di essere sempre stato messo in mezzo da tutti, sostenendo che tale incarico fosse stato una normale cortesia concessa a chi chiedeva una mano, mentre gli inquirenti lo interpretano come la moneta di scambio di un patto del silenzio stipulato tra vecchi vertici della Polizia. A chiudere il quadro informativo emergono anche le dichiarazioni dell'ex consulente Gioacchino Genchi, deposte nel processo di Appello sul depistaggio di via D'Amelio, che spiegano l'importanza di analizzare i tabulati dell'ex capo della polizia per capire se e come si fosse incrinata l'intesa con Giovanni Falcone, contatti che erano stati interrotti diverse settimane prima della strage del 23 maggio 1992.

Le esequie di Gianni De Gennaro sono state fissate per lunedì 30 novembre, con la camera ardente alla Scuola Superiore di Polizia e il rito funebre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. L'evento solenne non mancherà di attirare l'attenzione dei media e delle istituzioni, mentre le indagini procedono indipendentemente dai funerali. L'udienza del 17 dicembre davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta rappresenterà il prossimo passo cruciale per stabilire se i nuovi elementi raccolti, inclusi i dati dalle pen drive e le testimonianze sui contatti con Contorno, saranno sufficienti a confermare le misure restrittive e a portare alla luce una verità più completa sulla strategia di depistaggio che ha ostacolato le indagini sulla mafia negli anni bui.