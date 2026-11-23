Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione, racconta l'ultimo colloquio con Gianni De Gennaro, svelando la sua angoscia e i dubbi sul futuro dopo le intercettazioni.

Le ultime ore di vita di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia italiana, sono state segnate da profonda angoscia e da un senso di minaccia imminente. A ricostruire il clima emotivo che precedette il tragico evento è Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione, che ha deciso di svelare i dettagli di un'amicizia durata quarant'anni e delle tensioni che avevano accompagnato gli ultimi giorni del leader della Polizia.

Il colloquio angosciante con Giovanni Salvi

Giovanni Salvi descrive Gianni De Gennaro come un uomo avvilito e disperato, preda di uno sconforto profondo. Durante il loro ultimo incontro, De Gennaro rivolgendosi al suo storico amico, confessò: Giovanni, vogliono distruggermi. Questa frase, registrata e resa pubblica, testimonia lo stato di vulnerabilità psicologica in cui versava l'ex capo della Polizia prima della sua morte.

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La relazione tra i due uomini, consolidata da quattro decenni di lealtà e collaborazione, ha subito uno scossone a causa di un malinteso nato da un'intercettazione dell'inchiesta di Caltanissetta. In quelle registrazioni, De Gennaro, parlando con il procuratore Francesco Gratteri, aveva espresso dubbi sulla moralità di Salvi, accusandolo implicitamente di essere attaccato ai soldi.

L'originaria frattura e la riconciliazione

La scoperta di quelle parole aveva indotto Giovanni Salvi a chiamare contrariato De Gennaro per chiedere chiarimenti. Salvi rimase ferito nel profondo, domandandosi se dopo quarant'anni di amicizia quella fosse davvero l'opinione che il suo amico aveva di lui. De Gennaro, allarmato dalla reazione, negò di aver espresso un giudizio definitivo e invitò Salvi ad ascoltare attentamente la registrazione completa per comprendere il contesto.

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Ascoltando le trascrizioni, la comprensione reciproca tornò a prevalere. Salvi ricorda che De Gennaro, rendendosi conto dell'impatto delle sue parole, chiese umilmente scusa. L'ex capo della Polizia spiegò di non voler perdere le amicizie più importanti della sua vita, dimostrando una lucidità emotiva rara in quel momento di crisi. I due si riconciliarono con un abbraccio, cementando nuovamente il loro legame prima del tragico epilogo.

Il contesto delle intercettazioni di Caltanissetta

Il nodo scorsoio della vicenda risiede nelle indagini di Caltanissetta, un'inchiesta complessa che ha coinvolto diversi esponenti delle istituzioni e della lotta alla mafia. Le intercettazioni, oggetto di analisi da parte del procuratore Francesco Gratteri, hanno rivelato frasi estratte dal contesto, creando fraintendimenti gravi tra figure di alto profilo come Gianni De Gennaro e Giovanni Salvi.

La dichiarazione resa da Salvi a Concetto Vecchio su Repubblica serve a chiarire come la percezione di essere sotto attacco abbia influenzato le decisioni e lo stato d'animo di De Gennaro. Non si tratta di una semplice polemica politica, ma di un dramma personale legato alla pressione dell'opinione pubblica e delle indagini giudiziarie che gravavano sulla sua persona.

L'eredità morale e la testimonianza finale

La testimonianza di Giovanni Salvi rimane una delle più toccanti e significative riguardo alla figura di Gianni De Gennaro. Mostra un uomo non solo come un leader istituzionale, ma come un essere umano fragilizzato dalla paura di essere frainteso e dalla consapevolezza di essere bersaglio di una campagna che percepiva come mirata a distruggerlo.

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Questa narrazione offre uno spaccato reale del clima di tensione che attraversava le istituzioni italiane in quel periodo. La parola di un amico e collega di lunga data, l'ex procuratore generale della Cassazione, aggiunge un livello di profondità storica e umana a fatti già noti, ricordando che dietro le cariche istituzionali si nascondono drammi personali e relazioni umane complesse.