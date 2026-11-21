Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è morto a casa di campagna. Il gip di Caltanissetta aveva negato i domiciliari.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e già a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), che coordina i servizi segreti italiani, è morto per suicidio nella sua casa di campagna. La notizia ha colpito il mondo istituzionale e giudiziario proprio mentre la Procura di Caltanissetta stava indagando su di lui per il presunto depistaggio delle indagini sulla strage del 19 luglio 1992.

Fino a poco prima della morte, De Gennaro era al centro di un procedimento che lo riguardava direttamente. I pubblici ministeri nisseni avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma la richiesta era stata negata dal giudice per le indagini preliminari. I magistrati avevano quindi presentato appello al Tribunale del Riesame, che avrebbe dovuto esaminare il caso il primo dicembre.

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Richiesta di arresti domiciliari e accuse di depistaggio

La Procura di Caltanissetta aveva chiesto i domiciliari per Gianni De Gennaro, misura respinta dal gip, che aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi a carico dell'ex capo della Polizia, secondo la ricostruzione dei suoi difensori. Il contesto dell'inchiesta riguardava le indagini sulla strage del 19 luglio 1992, uno dei punti più controversi della storia giudiziaria italiana.

L'appello della Procura era dunque il passaggio successivo previsto dal calendario giudiziario. La vicenda, già al centro del dibattito pubblico nei giorni precedenti, si è fermata improvvisamente con la morte dell'ex capo della Polizia, lasciando aperte tutte le questioni sollevate dall'inchiesta.

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Le reazioni dei difensori e dei familiari delle vittime

I difensori Francesco Bertorotta e Franco Coppi hanno espresso sgomento per la morte del loro assistito. Bertorotta ha dichiarato di essere sconvolto e distrutto, sostenendo che le conseguenze di queste accuse infamanti, gettate in pasto all'opinione pubblica, sono state pesantissime.

Bertorotta ha ricordato che il gip aveva respinto la richiesta di misura cautelare, sottolineando che, a suo giudizio, non esistevano i gravi indizi contestati. Coppi, storico difensore di collaboratori di giustizia come Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca e Gaspare Mutolo, ha affermato che De Gennaro, pur avendo manifestato il desiderio di difendersi, non ha retto al peso di un'accusa che negava tutto quello che aveva fatto nella sua vita.

Coppi ha inoltre chiesto le dimissioni del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e ha contestato l'appello contro il rigetto della richiesta di domiciliari, domandando quali reati De Gennaro avrebbe potuto ripetere e dichiarandosi sconcertato da quella motivazione.

Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato nel 1992, è arrivato ad attribuire ai magistrati nisseni la responsabilità morale di istigazione al suicidio. Borsellino ha inoltre chiesto che su questa morte, come su altri casi accaduti in passato, si faccia chiarezza, definendo le accuse contro De Gennaro fumose e non giustificative di una richiesta di arresto.

Di segno opposto le parole di Gioacchino Genchi, ex funzionario di polizia, esperto informatico e oggi avvocato, che lavorò con Arnaldo La Barbera alla Squadra mobile di Palermo. Genchi ha accusato di avere coperto De Gennaro negli ultimi 37 anni coloro che, a suo dire, hanno portato alla sua morte, pur dicendo di non poter aggiungere altro, perché è un teste chiave nel procedimento che prosegue per altri.

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Anche l'ex pm Antonio Ingroia, che aveva collaborato con De Gennaro ai tempi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha espresso rispetto per la tragedia personale, ma ha sostenuto che restano i dubbi e i sospetti emersi dalle intercettazioni considerate imbarazzanti dalla Procura di Caltanissetta. Ingroia ha ricordato che De Gennaro ha mancato l'appuntamento del primo dicembre con una verità a cui hanno diritto i familiari delle vittime.

Silenzio negli uffici giudiziari di Caltanissetta

Il Palazzo di giustizia di Caltanissetta non ha commentato la morte di Gianni De Gennaro. Nel giorno della tragedia, un sabato, il tribunale ha mantenuto la normale attività, con poche udienze in programma, mentre al quarto piano, sede della Procura, gli uffici sono rimasti chiusi al pubblico come di consueto.

Il procuratore Salvatore De Luca ha scelto di non aggiungere altro: nessun commento sulla tragedia e nessuna dichiarazione sull'inchiesta. Il contrasto tra la routine del tribunale e le reazioni esterne, alcune delle quali critiche verso l'operato dei magistrati, rende la posizione dell'ufficio particolarmente delicata, perché ogni parola rischia di essere letta come una presa di posizione.

Per ora la vicenda resta sospesa tra il dolore per la scomparsa di un ex servitore dello Stato e le domande ancora aperte sull'inchiesta. Il Riesame previsto per il primo dicembre non avrà più come oggetto la posizione di De Gennaro, ma le accuse rivolte al suo nome continueranno a pesare sulla memoria pubblica e sul dibattito sulle indagini sulla strage del 19 luglio 1992.