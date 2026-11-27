Le reazioni di chi ha lavorato con Gianni De Gennaro dopo la sua morte. Stima, dubbi e ricordi dell'ex capo della Polizia tra le stragi mafiose e il caso G8.

Il lutto per la scomparsa di Gianni De Gennaro ha scosso le istituzioni e l'opinione pubblica italiana, suscitando reazioni complesse da parte di chi ha condiviso con lui il cammino nella Polizia di Stato. Tra lo sgomento generale e la profonda stima, emergono testimonianze che raccontano la figura di un uomo di grande intelligenza e astuzia, spesso definito "dura" ma sempre fedele al suo dovere di servitore dello Stato. Le dichiarazioni rilasciate dai suoi colleghi e superiori illuminano un percorso professionale segnato da responsabilità enormi e da momenti di forte tensione.

La stima di Bruno Contrada e i legami professionali

Bruno Contrada, ex capo del Servizio Centrale Operativo, ha espresso il suo profondo turbamento davanti alla morte di Gianni De Gennaro, ricordando anni di lavoro intenso e di confronto diretto. Contrada ha sottolineato come, nonostante non sempre fossero d'accordo sulle strategie da adottare, la stima reciproca non sia mai venuta meno. Ha descritto De Gennaro come un uomo che non si arrendeva mai e che sapeva cavarsela in ogni situazione, doti che gli sono sempre sembrate incredibili e invidiabili. Per Contrada, la decisione di togliersi la vita risulta incomprensibile, soprattutto alla luce della resilienza che ha sempre dimostrato in ogni circostanza difficile.

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I due sono stati vicecapi della polizia insieme negli anni immediatamente successivi alle stragi mafiose, un periodo cruciale per la storia del Paese. Contrada ricorda che si incontravano ogni giorno nella sua stanza per discutere delle questioni più urgenti, confrontandosi anche con Fernando Masone, allora capo della Polizia. In quel contesto, De Gennaro, che guidava la Criminalpol, era considerato da molti il più grande, una figura di riferimento assoluto per la gestione delle indagini più complesse e delicate.

Il caso La Barbera e le indagini su Palermo

La conoscenza dei meccanismi interni della Polizia di Stato ha portato Contrada a chiarire il suo ruolo e le sue informazioni relative all'operato del questore di Palermo, Arnaldo La Barbera, durante le indagini sulla strage di via D'Amelio. Contrada ha affermato di essere stato prefetto a Palermo solo per un anno e di non sapere assolutamente nulla dell'operato di La Barbera al momento del suo arrivo. Era giunto a Palermo quando La Barbera aveva appena lasciato la supervisione del gruppo investigativo Falcone-Borsellino, una figura descritta come assai chiusa e di poche parole.

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Contrada ha ammesso di esser venuto a conoscenza di tutto ciò che La Barbera aveva fatto solo attraverso i giornali, senza avere accesso a informazioni dirette o privilegiate. Questa distanza informativa ha segnato il suo giudizio sulla figura del questore palermitano e, di conseguenza, ha influenzato la sua percezione delle dinamiche che hanno portato all'attuale inchiesta. La sua reazione allo sapere della richiesta di arresti domiciliari nei confronti di De Gennaro da parte della Procura di Caltanissetta è stata di sconvolgimento totale, confermato dalla sua visione di De Gennaro come un grande poliziotto.

Le critiche al G8 di Genova e l'indipendenza della giustizia

Il ricordo di Bruno Contrada si spinge anche verso le pagine più controverse della carriera di De Gennaro, in particolare la gestione del G8 di Genova. Contrada ricorda di aver criticato duramente l'operato di chi intervenne alla Diaz, sottolineando come il fatto che il questore di Genova, Francesco Colucci, fosse stato messo da parte e sostituito da figure come La Barbera abbia generato forti polemiche. Tuttavia, ha precisato che la sua critica non era diretta a De Gennaro, ma piuttosto all'insieme delle decisioni operative prese in quel frangente storico così delicato.

Di fronte alla domanda su come giudicare l'attuale svolta delle indagini, Contrada ha ribadito l'importanza del rispetto dei tre poteri dello Stato, che devono rimanere indipendenti tra loro. Ha ammesso che probabilmente l'accusa mossa a De Gennaro potrebbe aver avuto meno enfasi sulla stampa, ma ha sottolineato la necessità di cautela, specialmente quando si trattano fatti risalenti a quaranta anni fa. La sua posizione è chiara: serve discernimento e rispetto per le procedure giudiziarie, indipendentemente dalle pressioni mediatiche o politiche che possono derivarne.

Eredità di Gianni De Gennaro e la memoria collettiva

La domanda finale rivolta a Bruno Contrada verteva su cosa vorrebbe che restasse nella memoria collettiva di questo Paese della storia di Gianni De Gennaro. La risposta di Contrada non ha bisogno di lunghe elaborazioni retoriche, ma si basa sulla testimonianza diretta di un uomo che ha vissuto in prima persona le sfide più ardue della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. La figura di De Gennaro rimane impressa come quella di un servitore dello Stato che ha operato con integrità e determinazione, anche nelle circostanze più difficili.

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Il suo ritiro dalle scene pubbliche e la successiva morte improvvisa hanno aperto un nuovo capitolo nelle indagini, con familiari che hanno richiesto l'accesso a tutti i messaggi lasciati dal defunto. I prossimi passi vedranno lo svolgimento degli esami tossicologici e la ricerca di tracce anomale, elementi fondamentali per chiarire le dinamiche degli ultimi giorni della vita di De Gennaro. La storia di Gianni De Gennaro continuerà a essere dibattuta, ma la stima di chi ha lavorato al suo fianco resta un punto fermo nella ricostruzione della sua carriera e della sua persona.