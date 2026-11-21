Il ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si toglie la vita dopo essere stato indagato per depistaggio nella strage di via D'Amelio. Dettagli e reazioni.

La figura di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è stata protagonista di una svolta drammatica seguita all'avvio di un'indagine penale. L'istituto superiore di polizia si è spento prematuramente, segnando un punto di non ritorno nel contesto delle ricostruzioni giudiziarie sulla strage di via D'Amelio. La notizia emerge dalle verifiche condotte dalla procura di Caltanissetta, che da mesi sta esaminando le dinamiche investigative relative all'eccidio mafioso del luglio 1992. Questo evento segna la fine di una stagione per l'ex vertice di polizia, coinvolto direttamente nelle contestazioni legate alla gestione delle indagini su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Indagine Depistaggio Via D'Amelio Dettagli

Gianni De Gennaro ha ricevuto l'avviso di garanzia lo scorso 16 novembre, una data cruciale che ha segnato l'inizio formale del suo coinvolgimento penale. Gli accertamenti della procura nissena non riguardavano solo il suo operato, ma si estendevano ad altri protagonisti chiave degli anni novanta della lotta alla mafia. Tra i indagati figurano Salvatore Contorno, collaboratore di giustizia fondamentale per le indagini dell'epoca, Donatella Peruzzi, funzionario in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell'ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e stretto collaboratore di De Gennaro. Le autorità giudiziarie stanno ricostruendo una rete di contatti e decisioni prese in quel periodo storico cruciale.

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Ipotesi Magistrati Caltanissetta Ruolo Contorno

Secondo le ricostruzioni avanzate dai magistrati coordinati dal procuratore Salvatore De Luca, l'ex capo della Polizia avrebbe utilizzato la rete di Carnicelli e Pacetto per impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Questa ipotetica interferenza mirava a bloccare il flusso di informazioni cruciali che il pentito avrebbe potuto fornire. Parallelamente, attraverso la figura di Donatella Peruzzi, De Gennaro avrebbe occultato documentazione rilevante. Tale documentazione riguardava, tra l'altro, l'arresto del collaboratore di giustizia avvenuto nel 1989 in Sicilia. All'epoca, Gianni De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che aveva in gestione il controllo su Salvatore Contorno, rendendo le sue azioni centrali per la dinamica degli eventi successivi.

Risposte Istituzionali Alfredo Mantovano

Le reazioni istituzionali sono arrivate immediatamente dopo la conferma della scomparsa di Gianni De Gennaro. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha espresso sconvolgimento per la tragica morte di un servitore dello Stato. Mantovano ha sottolineato di aver collaborato per anni con De Gennaro, ammirando le sue doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Il sottosegretario ha dichiarato di essere sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia. Queste parole riflettono la complessità del rapporto tra politica e amministrazione di pubblica sicurezza negli ultimi anni.

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Obiettivi Inchiesta La Barbera Agenda Rossa

L'inchiesta di Caltanissetta punta a individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali, sovraordinati all'ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. L'obiettivo è chiarire il ruolo di questi vertici nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. La procura sta cercando di stabilire se le azioni attribuite a De Gennaro e ai suoi collaboratori abbiano influenzato l'esito delle ricerche sulla famosa agenda. Questo elemento è considerato cruciale per comprendere perché alcune prove chiave siano diventate irreperibili negli anni successivi all'attentato di Capaci e Via D'Amelio.

Impatto Storico Riapertura Casi Mafiosi

La scomparsa di Gianni De Gennaro avviene in un contesto di rinnovato interesse per le vicende della mafia siciliana degli anni novanta. L'inchiesta rappresenta un tentativo ufficiale di fare luce sulle omissioni e sulle azioni che hanno caratterizzato il periodo immediatamente successivo agli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino. Le figure di Contorno, Peruzzi, Carnicelli e Pacetto sono state chiamate a rispondere del loro operato in relazione alle scelte strategiche dell'epoca. Questo processo giudiziale potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione pubblica del ruolo delle istituzioni nella lotta antimafia e sulla verità storica che emerge finalmente dopo decenni di latitanza e silenzi.