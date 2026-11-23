Ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si toglie la vita a 78 anni in Toscana. Era indagato per depistaggio nell'omicidio di Borsellino e scomparsa agenda rossa.

Gianni De Gennaro si è tolto la vita nella sua residenza in Toscana all'età di 78 anni. L'ex Capo della Polizia era sotto inchiesta per presunti depistaggi nell'indagine sull'omicidio di Giovanni Borsellino, con un interrogatorio fissato per il 1 dicembre 2026. La notizia della sua morte interrompe bruscamente un procedimento giudiziario aperto dopo 34 anni sulla strage di via D'Amelio e sulla misteriosa scomparsa dell'agenda rossa del magistrato.

Il contesto della strage e l'agenda scomparsa

Il 19 luglio 1992, un'autobomba esplose a Palermo in via D'Amelio uccidendo il giudice Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta. Agostano Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina persero la vita nel attentato. Pochi minuti dopo l'esplosione, dalla borsa del magistrato scomparve un documento fondamentale. Un'agenda rossa contenente appunti riservati non fu mai ritrovata nonostante il recupero della borsa.

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Accuse di depistaggio e coinvolgimento di La Barbera

L'inchiesta ricostruisce le dinamiche investigative che circondano la scomparsa del documento. Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra Mobile di Palermo, fu responsabile del gruppo che raccolse le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino. Questo falso collaboratore di giustizia influenzò le prime indagini prima di emergere la sua falsità. Gli inquirenti esaminano i rapporti tra La Barbera e De Gennaro risalenti al 1989.

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Il ruolo di Salvatore Contorno e le intercettazioni

Salvatore Contorno tornò in Sicilia nel 1989 dopo essere stato arrestato. La nuova indagine ipotizza che De Gennaro abbia impedito al pentito di rendere dichiarazioni. Le intercettazioni rivelano conversazioni sulla distruzione di documenti e hard disk affidati a persone di fiducia. Gli investigatori Caltanissetta cercano di determinare il valore probatorio di tali materiali smarriti.

Le richieste di custodia cautelare e l'appello

La Procura di Caltanissetta aveva richiesto gli arresti domiciliari il 16 novembre 2026. La GIP respinse la richiesta aprendo la strada a un appello al Tribunale del Riesame. Le accuse includono depistaggio dichiarativo e materiale contro Franco Pacetto e Massimo Carnicelli. L'obiettivo era ostacolare le indagini sulle stragi del 1992 favorendo Cosa Nostra.