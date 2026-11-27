Ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si toglie la vita a 78 anni mentre era indagato per presunta ostruzione alle indagini sull'omicidio del giudice Paolo Borsellino.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia italiana e figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, è stato trovato morto nella sua residenza di campagna in Toscana il 21 novembre, all'età di 78 anni. Il funzionario si è tolto la vita mentre era sotto indagine per presunta ostruzione a un'indagine sull'omicidio del giudice antimafia Paolo Borsellino, avvenuto nel 1992.

La morte di De Gennaro ha provocato un forte sconvolgimento nell'establishment politico e istituzionale italiano. L'ex vertice della Polizia, che ha ricoperto l'incarico di capo della Polizia dal 2000 al 2007, era stato oggetto di un'inchiesta della Procura di Caltanissetta per presunti tentativi di deviare le indagini relative all'attentato di Capaci e via D'Amelio.

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Lettera d'addio e difesa del proprio operato

In una lettera d'addio pubblicata integralmente dal quotidiano Corriere della Sera il 27 novembre, De Gennaro ha difeso la propria condotta, scrivendo che "un uomo condannato a morte non può mentire". Ha dichiarato di aver sempre obbedito agli ordini ricevuti e di aver servito il paese "con onestà e lealtà", negando qualsiasi coinvolgimento personale nelle presunte manipolazioni investigative.

La missiva, datata 20 novembre, è stata recuperata insieme a un hard disk che le forze dell'ordine non erano riuscite a trovare durante i precedenti perquisizioni nelle residenze dell'ex funzionario. De Gennaro ha chiarito che il dispositivo conteneva esclusivamente un archivio professionale, non desiderando che cadesse in mani inesperte.

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Ruolo nella lotta alla Cosa Nostra e Finmeccanica

Prima di diventare capo della Polizia, De Gennaro ha avuto un ruolo determinante negli anni Ottanta e Novanta nella lotta alla mafia siciliana Cosa Nostra, guidando anche i servizi di intelligence italiani. La sua carriera ha poi visto l'assegnazione di incarichi importanti nel settore industriale, tra cui la presidenza dell'azienda della difesa Finmeccanica, oggi rinominata Leonardo.

La sua figura rimane complessa e divisiva, caratterizzata da un'azione istituzionale rigorosa e da controversie legali emerse negli ultimi anni. Il suo passaggio alla guida dei servizi segreti e poi alla presidenza di Finmeccanica ha segnato un ponte tra sicurezza nazionale e strategia industriale del Paese.

Indagini su Borsellino e prossime cerimonie funebri

La Procura di Caltanissetta sta esaminando accuse secondo cui investigatori avrebbero estorto false confessioni e identificato sospettati innocenti nell'inchiesta sull'omicidio di Paolo Borsellino. Un giudice ha recentemente respinto la richiesta di custodia domiciliare contro De Gennaro, ritenendo insufficienti le prove, ma l'indagine procedeva per ostruzione.

I funerali di De Gennaro sono previsti per lunedì a Roma. Secondo quanto riportato dai media, tra gli ospiti che parteciperanno alle cerimonie ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a testimonianza della rilevanza istituzionale dell'ex capo della Polizia.