Il testamento morale del capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida il 20 novembre 2026, rivela dettagli sull'hard disk con anni di documenti riservati e le sue dichiarazioni sulla fedeltà alla patria.

Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia e alto funzionario dello Stato italiano, ha posto fine alla propria vita sabato scorso nella sua abitazione situata nella regione della Maremma. A lasciare un segno tangibile della sua tragica fine è un documento lungo, dettagliato e profondamente personale, datato 20 novembre 2026, che ha definito chiaramente come il suo testamento morale. Questo scritto, indirizzato a chi di competenza con l'espressa richiesta di renderlo pubblico, intende fare luce su decenni di carriera, di silenzi imposti e di sacrifici personali, rispondendo alle numerose domande che hanno accompagnato la sua uscita dalle istituzioni.

La rivelazione dell'hard disk e dei documenti riservati

Nella lettera, De Gennaro chiarisce subito il nodo centrale che ha ispirato il suo gesto estremo e la preparazione del documento: l'esistenza di un hard disk contenente i riscontri di circa quarant'anni della sua vita professionale. L'ex capo della Polizia spiega che quel supporto non nasconde misteri né segreti oscuri, ma contiene semplicemente la cronaca delle sue vicende, fatta di sofferenze, amarezze e lealtà verso il Paese. Ha deciso di conservare quei dati in formato digitale per tramandare la verità sulle sue imprese o, in caso di necessità, per fornire prove di giustizia future, paragonando la sua situazione alla ricerca di prove per reati avvenuti cinquantuno anni fa.

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Il funzionario racconta la complessità tecnica di questa operazione di archiviazione, ammettendo di aver avuto bisogno dell'aiuto della sua segreteria e, successivamente, dell'aiuto di suo figlio per trasferire i documenti su un dispositivo di nuova generazione. Tale passaggio era necessario perché lo strumento precedente, che utilizzava per la conservazione, presentava il rischio di disperdere il contenuto dei dati. Per precauzione, De Gennaro ha scelto di non affidarsi esclusivamente al nuovo supporto, conservando anche la copia vecchia e coinvolgendo, in modo che lui stesso definisce "stupido" ma dettato dall'affetto, un amico fidato.

Dichiarazioni su Letta, Conte e l'incarico di Finmeccanica

Una sezione cruciale del testamento è dedicata alla difesa del proprio onore e della propria fedeltà costituzionale, sfatando qualsiasi accusa di tradimento o ambizione personale. De Gennaro cita esplicitamente Enrico Letta, chiedendogli di testimoniare sulla sua iniziale reticenza nell'assumere la presidenza di Finmeccanica. Per convincerlo a prendere quel ruolo, il premier gli fece addirittura effettuare una telefonata dal presidente della Repubblica, gesto che l'ex poliziotto ha interpretato come una pressione necessaria a cui ha finito per obbedire.

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Allo stesso modo, De Gennaro nomina Giuseppe Conte, affermando che l'ex presidente del Consiglio può confermare come il funzionario abbia tentato invano, ma poi ubbidito all'ordine, di sottrarsi all'incarico alla testa della Banca Popolare di Bari. Riguardo a Eurolink, invece, fa appello a Gianni Letta per confermare che questi fu il latore della richiesta che gli fu rivolta di assumere la presidenza dell'azienda. In tutti questi casi, l'ex capo della Polizia ribadisce di aver sempre assolto i compiti affidati con impegno, anche quando questi andavano contro la sua volontà o i suoi desideri personali.

Il licenziamento da Prodi e le richieste di incarichi negate

Un altro momento doloroso della sua carriera viene ricordata con amarezza: il suo allontanamento dall'incarico di capo della Polizia. De Gennaro ricorda come Romano Prodi abbia deciso il suo licenziamento con una modalità che lui giudica sprezzante, facendo comunicare la decisione tramite le risposte a un question time in televisione, piuttosto che con un contatto diretto. L'ex capo della Polizia afferma categoricamente di non aver mai chiesto incarichi per sé stesso, sfidando chiunque a provare il contrario.

Per sostenere questa sua affermazione di disinteresse per il potere, De Gennaro cita Giuliano Amato, che può confermare come, tramite una lettera scritta, egli abbia richiesto esclusivamente di poter svolgere la sua funzione di prefetto in qualunque città ne avesse avuto bisogno, nulla più. Questo dettaglio è fondamentale per la sua difesa morale, poiché intende dimostrare che ogni azione compiuta durante la sua lunga carriera era dettata dal dovere e dal servizio agli altri, spesso mettendo da parte le preoccupazioni per la propria famiglia e per la propria vita privata.

Ammissioni di errori e speranza nella verità

Nonostante la ferma difesa del suo operato istituzionale, Gianni De Gennaro non si esime dal riconoscere la propria umanità e la fallibilità. Ammette di aver probabilmente commesso degli errori, definendo addirittura che qualcuno potrebbe essere imperdonabile, ma sottolinea con insistenza che questi errori sono stati commessi esclusivamente per assolvere ai doveri d'ufficio. Non cerca scuse per la natura delle azioni compiute, ma chiede scusa per le conseguenze che tali errori hanno potuto avere su persone involontariamente coinvolte nei problemi che oggi emergono alla luce del suo testamento.

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La lettera si chiude con un appello disperato ma dignitoso: De Gennaro invoca il perdono e spera che, nonostante la valanga di falsità che lo sta travolgendo postuma, prevalga infine la verità. Conclude firmandosi "In fede", lasciando agli organi competenti il compito di esaminare l'hard disk con animo sereno e senza dietrologie, come lui ha auspicato, per comprendere appieno la vastità e la complessità di una vita spesa, nelle sue stesse parole, al servizio dello Stato con onestà e lealtà.