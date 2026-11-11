Gianni e Anna: 22 anni di matrimonio e ancora ci sopportiamo!

Il cantante Gianni Morandi celebra con un post social i 22 anni di felice unione con l'amata Anna Dan.

Gianni Morandi e Anna Dan, una coppia che sembra uscita da un racconto di fiabesca felicità, celebra con orgoglio i 22 anni di matrimonio insieme, dimostrando che anche nel mondo dello spettacolo è possibile trovare il vero amore.

Il cantante, in una foto coniugale scattata con il suo smartphone, ha voluto rendere omaggio all'amata Anna con una dedica che sintetizza tutta l'ironia e l'umorismo tipico della loro convivenza.

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Gli inizi della storia d'amore

La storia tra Gianni Morandi e Anna Dan iniziò nel 1994 , quando il cantante, appassionato di calcio, l'incontrò a una partita a Monghidoro. Fu amore al primo sguardo, ma conquistare la sua attenzione non fu facile per il cantante. Oggi, però, il loro sentimento durevole li lega ancora forte.

La coppia: un esempio di felicità

Il loro lungo matrimonio è diventato un esempio di come si possa costruire una vera e duratura unione. La coppia ha anche un figlio , Marianna, nata nel 1969 , ex moglie di Biagio Antonacci, e Marco , nato nel 1974 , che segue la passione del padre diventando oggi un cantante, attore e compositore .

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Una famiglia felice

Gianni e Anna hanno anche la gioia di nonno. La famiglia è composta da cinque nipoti: due nati dalla relazione di Marianna e il genero Biagio Antonacci (Paolo e Giovanni) e tre da Marco e Sabrina Laganà, i gemelli Leonardo e Jacopo, nati nel 2007 , e Tommaso, venuto al mondo nel 2009 .

La felicità che pervade questa famiglia è un'aura che si trasferisce nel mondo dei social media. 22 anni di matrimonio sono il vero segno di una unione durevole, che si regge su due pilastri fondamentali: l'amore e l'ironia.