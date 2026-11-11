IT
Advertisement
Entertainment

Gianni e Anna: 22 anni di matrimonio e ancora ci sopportiamo!

Today_it#12 in Italia
Gianni e Anna: 22 anni di matrimonio e ancora ci sopportiamo!
Gianni Morandi · Anna Dan · Matrimonio
Advertisement

Il cantante Gianni Morandi celebra con un post social i 22 anni di felice unione con l'amata Anna Dan.

Gianni Morandi e Anna Dan, una coppia che sembra uscita da un racconto di fiabesca felicità, celebra con orgoglio i 22 anni di matrimonio insieme, dimostrando che anche nel mondo dello spettacolo è possibile trovare il vero amore.

Il cantante, in una foto coniugale scattata con il suo smartphone, ha voluto rendere omaggio all'amata Anna con una dedica che sintetizza tutta l'ironia e l'umorismo tipico della loro convivenza.

Also readGianni Morandi e Anna: il loro amore nato il 19 agosto 1994

Gli inizi della storia d'amore

La storia tra Gianni Morandi e Anna Dan iniziò nel 1994 , quando il cantante, appassionato di calcio, l'incontrò a una partita a Monghidoro. Fu amore al primo sguardo, ma conquistare la sua attenzione non fu facile per il cantante. Oggi, però, il loro sentimento durevole li lega ancora forte.

La coppia: un esempio di felicità

Il loro lungo matrimonio è diventato un esempio di come si possa costruire una vera e duratura unione. La coppia ha anche un figlio , Marianna, nata nel 1969 , ex moglie di Biagio Antonacci, e Marco , nato nel 1974 , che segue la passione del padre diventando oggi un cantante, attore e compositore .

Advertisement

Una famiglia felice

Gianni e Anna hanno anche la gioia di nonno. La famiglia è composta da cinque nipoti: due nati dalla relazione di Marianna e il genero Biagio Antonacci (Paolo e Giovanni) e tre da Marco e Sabrina Laganà, i gemelli Leonardo e Jacopo, nati nel 2007 , e Tommaso, venuto al mondo nel 2009 .

La felicità che pervade questa famiglia è un'aura che si trasferisce nel mondo dei social media. 22 anni di matrimonio sono il vero segno di una unione durevole, che si regge su due pilastri fondamentali: l'amore e l'ironia.

Today_it#12 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Gianni Morandi Anna Dan Matrimonio Unione Convivenza

More on Entertainment

See all

Addio a Jeffry, cane vigile del fuoco eroe di Rigopiano e Morandi

Jeffry, border collie addestrato dai vigili del fuoco per il soccorso in macerie e neve, è morto a 16 anni dopo aver salvato 70 persone in Italia.

leggoit

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextAddio a Jeffry, cane vigile del fuoco eroe di Rigopiano e Morandi