Gianni Giletti querelato da Giuseppe Mussari: la denuncia per le dichiarazioni su David Rossi

L'avvocato Giuseppe Mussari denuncia Gianni Giletti per calunnia e diffamazione. La querela segue le accuse sul caso David Rossi fatte nei video di Instagram e nel programma televisivo Lo stato delle cose.

La situazione legale surrounding il caso della morte di David Rossi si è ulteriormente complicata con l'ingresso formale di una nuova querela. L'avvocato Giuseppe Mussari ha intentato un'azione penale contro il giornalista e conduttore Gianni Giletti. Questa mossa giuridica deriva direttamente dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate nel contesto mediatico televisivo e sui social network digitali. La controversia riguarda specificamente le accuse di aver mentito alla commissione d'inchiesta e di aver avuto un ruolo centrale nella vicenda tragica che ha coinvolto il giovane senese.

Dettagli della denuncia contro Giletti

L'atto legale è stato depositato in relazione a due eventi specifici e cronologicamente definiti. Il primo riferimento riguarda un video pubblicato sull'account Instagram di Giletti il 18 ottobre scorso. Il secondo evento citato è la puntata del programma televisivo Lo stato delle cose, andata in onda il 19 ottobre. In entrambe le occasioni, il conduttore ha espresso opinioni che l'avvocato Mussari ritiene lesive della sua reputazione e della sua dignità professionale. La denuncia mira a chiarire pubblicamente e legalmente le posizioni opposte sui fatti accaduti a Siena.

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La posizione legale e i documenti

La difesa di Mussari è guidata da un team di avvocati di alto profilo, inclusi Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi. Questi legali hanno rilasciato una nota ufficiale in cui giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria. Sostengono che rivolgersi al giudice non è solo un diritto, ma in casi specifici è un dovere civico. Tale dovere è finalizzato alla tutela della propria dignità e alla ricerca della verità storica sui fatti legati alla morte di David Rossi. La querela è corredata da un dossier documentale di 21 pagine.

Gli avvocati sottolineano che chi esercita questo diritto non sta intimidendo nessuno, ma chiede semplicemente che sia un giudice a stabilire cosa sia vero e falso. Vogliono che la verità emerga nel contraddittorio e con le garanzie della legge, non attraverso video sui social o trasmissioni televisive. Inoltre, la denuncia è intentata anche contro l'autore delle dichiarazioni verbalizzate dai consulenti della commissione, identificato dalla stampa come Saverio Giampà, per calunnia aggravata. Viene inoltre citato il secondo dichiarante, indicato come Renan William Vilanova Correa.

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L'immagine controversa in studio

Uno dei punti focali della controversia è stata la conduzione della puntata televisiva. Giletti ha mostrato in studio una fotografia notturna scattata nel vicolo adiacente a quello in cui fu rinvenuto il corpo di David Rossi. Sotto il titolo Mussari ha avuto un ruolo nel caso Rossi?, il conduttore ha indicato una figura nella foto che ritrarrebbe l'avvocato Mussari. Questa scelta grafica è stata interpretata come un'accusa implicita che Mussari si trovasse nel luogo della tragedia quella sera.

Questa rappresentazione visiva contrasta direttamente con quanto dichiarato da Mussari in un'audizione della commissione parlamentare tenutasi il 16 febbraio 2022. In quell'occasione, l'avvocato aveva riferito di aver trascorso la sera della morte di David Rossi insieme alla propria moglie. La difesa ha chiarito che la persona ritratta nella fotografia non è l'avvocato Mussari. Si tratta, infatti, di un diverso cittadino senese la cui identità è già stata accertata e ricondotta correttamente dalle autorità competenti.

Le reazioni e le prossime tappe

Gianni Giletti ha risposto alla denuncia con fermezza, dimostrando una totale mancanza di rimpianto per quanto affermato. Ha dichiarato che si prende atto che le libertà di espressione hanno un prezzo da pagare. Il conduttore ha aggiunto che desidera comprendere le motivazioni profonde della querela, affermazione che intende verificare durante il processo. Ha sottolineato di non aver rivelato nessuna informazione segreta o protetta dal segreto istruttorio.

Giletti ha giustificato la sua posizione portando un argomento pratico basato sui tempi istituzionali. Se le informazioni fossero state coperte da segreto, il presidente della commissione, Vinci, non le avrebbe comunicate ai giornalisti il giorno seguente la seduta. La vicenda ora passa dalle mani dei media a quelle dei giudici. Si attende quindi lo sviluppo del iter giudiziario per stabilire le responsabilità legali delle dichiarazioni rese nelle due occasioni menzionate.