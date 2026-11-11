Gianotti difende Diaco contro accuse dopo "Ravagnani"

Maurizio Gianotti sostiene la sensibilità di Pierluigi Diaco, ammonendo le accuse di livore, in chiave di solidarietà pubblica durante l'audit Rai.

Maurizio Gianotti ha espresso il suo sostegno a Pierluigi Diaco su Facebook, difendendo l'host televisivo dalle accuse di livore in seguito alla controversia Ravagnani e alle critiche di ex collaboratori e partecipanti a BellaMà, dove è stata trasmessa la newsletter di Selvaggia Lucarelli.

Il contesto delle accuse di livore

Le polemiche sul comportamento di Diaco sono emerse dopo il caso Ravagnani, quando la Rai ha avviato un audit interno sul conduttore. Esso è stato accusato di toni aggressivi, di eccessiva bruscazza e di una leggera mancanza di autocontrollo, in una onda di denunce pubbliche. Gianotti, che ha lavorato con Diaco per sette anni, ha dichiarato che le critiche non dovrebbero essere attribuite solo alla sua temperatura, ma devono comprendere la sua sensibilità e l'amore per gli altri.

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Diaco ha in passato condotto programmi su Rai uno come "Iò e Te" e "Iò e Te di notte", oltre a una collaborazione su Rai2 e Rai Radio 2. Gianotti ha citato la trama di questi programmi per mostrare la diversità di genere che ha caratterizzato la carriera di Diaco e ha sottolineato la sua abilità di intrecciare infotainment, talent e varietà sociale.

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Le posizioni di Gianotti e la solidarietà dichiarata

Gianotti ha rimosso la sua responsabilità professionale affermando di non poter intervenire sulle politiche interne della Rai, ma ha insistito sul fatto che, come professionista e come uomo, non poteva tacere di fronte al malcontento aperto contro Diaco. Ha riconosciuto di aver perso lo stesso controllo per i toni e l'energia. Tuttavia, ha sostenuto di valersi su una reputazione di affermazione delle leggi e della lealtà, e ha il rischio di perdere l'antipatia di alcuni di coloro che lo criticano.

Gianotti ha chiuso dichiarando di non aver mai perso la sensibilità di Diaco, ma di non poter più tacere di fronte alla voce degli altri. Dipende dai fatti che giri, mormorare e accetto la sua reputazione in futuro. L'attività istituzionale non può reagire su disfunzioni, ma si è acauto di zero. Nessuno è in grado di essere un fatto che farà,