Giappone colpito da un forte sisma di magnitudo 7.5: allerta tsunami sulle coste settentrionali

Un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha scosso il Giappone settentrionale, innescando un'allerta tsunami. Registrati danni e forti correnti nel porto di Kuji, con ordini di evacuazione immediata per la popolazione residente lungo la costa.

Il Giappone si trova ancora una volta a fare i conti con la devastante potenza della natura dopo che un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito le regioni settentrionali del Paese nelle prime ore della giornata. L'evento sismico, che è stato chiaramente percepito anche a grande distanza dalla zona dell'epicentro, arrivando a scuotere gli edifici della capitale Tokyo, ha innescato una pericolosa allerta tsunami lungo tutta la costa pacifica.

Le immagini drammatiche diffuse dai social network e dalle agenzie di stampa mostrano il porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, teatro di un fenomeno impressionante: le acque, improvvisamente agitate, hanno iniziato a scuotere con inaudita violenza le imbarcazioni ormeggiate, rendendo il panorama portuale un teatro di caos e incertezza. La popolazione locale, memore dei tragici eventi del passato che hanno segnato la storia recente del Giappone, ha risposto con prontezza agli avvisi di emergenza diramati dall'Agenzia meteorologica giapponese, che ha chiesto di evacuare immediatamente le zone costiere basse per dirigersi verso terreni sopraelevati. Le autorità competenti hanno operato un monitoraggio costante e capillare non appena la terra ha smesso di tremare. Inizialmente, la magnitudo del sisma era stata stimata intorno a 7.4, ma i dati aggiornati dai sismografi hanno confermato una portata maggiore, pari a 7.5, giustificando la severità dell'allerta tsunami che prevedeva onde alte fino a tre metri lungo le coste della prefettura di Iwate e delle zone limitrofe. Secondo quanto riferito dall'Agence France-Presse, la prima ondata, alta circa 80 centimetri, ha già raggiunto le coste, causando forti correnti e turbolenze che mettono a serio rischio la sicurezza del naviglio e delle strutture portuali. Il governo giapponese ha mobilitato i soccorsi e le squadre di protezione civile per gestire l'evacuazione di massa e verificare l'integrità delle infrastrutture critiche, incluse le centrali elettriche e le vie di comunicazione che potrebbero essere state danneggiate dalla scossa tellurica. La situazione resta critica poiché i modelli di previsione non escludono l'arrivo di ulteriori onde di risacca nelle prossime ore. Nonostante l'efficienza del sistema di allerta nipponico, lo scenario che si presenta nelle zone colpite solleva forti preoccupazioni riguardo al bilancio finale dell'evento. Gli esperti di geologia sottolineano come il Giappone si trovi in una zona di subduzione estremamente attiva, soggetta a movimenti tettonici continui che rendono tali fenomeni purtroppo frequenti, sebbene ogni volta carichi di un potenziale distruttivo enorme. I video che circolano in rete, ripresi dai testimoni oculari nelle zone del porto di Kuji, offrono una testimonianza visiva diretta della fragilità dell'opera umana di fronte alla forza del mare. Le istituzioni continuano a raccomandare alla cittadinanza di non avvicinarsi alle coste fino a quando l'allerta non sarà ufficialmente revocata, sottolineando che anche onde apparentemente meno imponenti possono nascondere correnti insidiose in grado di trascinare via veicoli e persone. Il monitoraggio rimane la priorità assoluta per prevenire ulteriori perdite in questo momento di grande tensione per il popolo giapponese, che si prepara a una lunga notte di attesa in attesa che il mare torni a placarsi





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