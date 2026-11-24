Il Giappone spinge i fornitori automobilistici verso la difesa militare. Aster e Kyowa Industrial aumentano le revenue grazie a droni e missili contro Cina e Russia.

Il Giappone sta avviando un significativo riallineamento industriale, integrando i fornitori del settore automobilistico nella propria più ampia strategia di potenziamento militare. Questa mossa mira a sfruttare l'expertise manifatturiera giapponese per supportare la costruzione di difese nazionali di fronte alle crescenti minacce provenienti da Cina, Russia e Corea del Nord.

Spostamento Strategico Dell'Industria Automobilistica

L'azienda Aster, storicamente nota per fornire componenti a Toyota, ha diversificato le proprie attività verso la tecnologia della difesa. I motori elettrici prodotti da Aster alimentano ora i droni sviluppati dalla società statunitense di tecnologia militare Anduril. Questo cambio di rotta ha portato il lavoro di difesa a rappresentare un decimo delle entrate aziendali totali dall'ingresso nel settore avvenuto lo scorso anno.

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Takenobu Hongo, amministratore delegato di Aster, ha sottolineato la natura redditizia di questa operazione commerciale. Secondo Hongo, i droni rappresentano un'attività nettamente migliore rispetto alla produzione tradizionale di motori per veicoli, che al momento non genera margini di profitto elevati per l'azienda.

Supporto Governativo E Agenzie Di Approvvigionamento

Il governo giapponese, guidato dal Primo Ministro Sanae Takaichi, sta incoraggiando attivamente questi fornitori a partecipare alla più grande espansione militare del Paese dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Agenzia per l'Acquisizione, la Tecnologia e la Logistica (ATLA) funge da punto di contatto per aiutare le aziende a entrare nel settore della difesa, coordinando le operazioni con altri dipartimenti governativi.

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Koko Kato, consulente del gabinetto di Takaichi, ha contribuito a guidare la trasformazione industriale. Ha rivelato di aver supervisionato le modifiche a un programma del Ministero del Commercio, introdotte a febbraio, finalizzate a facilitare la diversificazione dei fornitori automobilistici verso la difesa e altri settori industriali.

L'ATLA organizza eventi a Tokyo per mettere in contatto i fornitori giapponesi con potenziali clienti occidentali. Un funzionario dell'agenzia ha confermato che il dipartimento sta valutando attentamente i fornitori come Aster, mettendoli in relazione con le imprese armamentiste e offrendo nuove fonti di finanziamento per accelerare la sicurezza nazionale.

Contesto Geopolitico E Diminuzione Produzione Auto

Questa strategia si inserisce in un contesto di declino per l'industria automobilistica giapponese, che fatica a competere con la forte concorrenza cinese. Secondo l'Associazione dei Costruttori di Automobili del Giappone, le fabbriche del Paese hanno costruito quasi 900.000 veicoli in meno nel 2025 rispetto a un decennio fa. Nonostante questo calo, il Giappone rimane il terzo maggiore produttore di veicoli al mondo, con oltre 8 milioni di unità prodotte annualmente.

L'industria auto sostiene un posto di lavoro su dieci e comprende circa 70.000 aziende che producono un'enorme varietà di componenti. Pontus Haggstrom, consulente del settore basato in Giappone e ex amministratore delegato di Stellantis Japan, ha evidenziato che abilità come la precisione, la manifattura elettronica e il controllo qualità sono direttamente rilevanti per la produzione di armi.

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Domanda Americana E Espansione Del Mercato Difesa

La spinta verso la difesa è accelerata anche dalle difficoltà degli produttori di armi americani nel rifornire gli arsenali esauriti dai conflitti in Medio Oriente ed Europa. Secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, il Giappone ha ricevuto circa un decimo delle esportazioni di armi statunitensi tra il 2021 e il 2025.

Hiroko Suzuki, amministratore delegato di Kyowa Industrial, produttore di componenti per motori di auto, ha dichiarato che i clienti indicano che i loro fornitori tradizionali non hanno la capacità necessaria. La sua azienda ha ricevuto un numero crescente di ordini per motori prototype per droni. Il settore della difesa comprende ora il 10% delle vendite annuali di Kyowa, in netto aumento dal 3% registrato nella primavera del 2025.

Strategia Di Sicurezza E Prospettive Future

Il governo di Takaichi ha promesso di presentare una nuova strategia di sicurezza entro la fine dell'anno. Questo piano includerà una tabella di marcia per il rafforzamento di un'industria delle armi che era inizialmente stata smantellata dopo la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale.

L'iniziativa si basa sul patrimonio del Giappone come potenza manifatturiera globale. Gli Stati Uniti, principale partner di sicurezza di Tokyo, sostengono questi sforri di riarmo, pressando gli alleati per aumentare la spesa militare. Questo movimento offre un'importante via di diversificazione per un'industria automobilistica che un tempo dominava il mercato mondiale, trasformando competenze industriali in capacità difensive strategiche.