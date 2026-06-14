Giappone organizza una delegazione in Groenlandia per valutare l'estrazione di terre rare

Il Giappone invierà una missione in Groenlandia quest'estate per esaminare la possibilità di estrarre terre rare, coinvolgendo ministeri, imprese e l'Organizzazione per la sicurezza dei metalli, in un contesto di tensioni geopolitiche e interesse per le risorse strategiche dell'Artico.

Il Governo giapponese ha deciso di inviare una delegazione in Groenlandia nella prossima estate con l'obiettivo di valutare la fattibilità di progetti di estrazione di terre rare sul territorio groenlandese.

Secondo quanto riportato da Nikkei, il gruppo dovrebbe includere rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, dirigenti di importanti conglomerati commerciali giapponesi e membri dell'Organizzazione giapponese per la sicurezza dei metalli e dell'energia (Japan Organization for Metals and Energy Security). Durante la visita i partecipanti avranno incontri formali e informali con le autorità locali, tra cui i responsabili della gestione delle risorse naturali della Groenlandia, per analizzare le potenziali opportunità di sfruttamento delle giacenze di elementi critici, quali neodimio, disprosio, e altri metalli indispensabili per l'elettronica avanzata e le tecnologie verdi.

La missione, che si colloca nell'ambito di una più ampia strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, sarà anche occasione per approfondire le condizioni normative, ambientali e logistiche legate all'attività mineraria in una delle regioni più remote del pianeta





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