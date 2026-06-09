Giappone, orso selvatico in città: scuole chiuse a Utsunomiya e caccia all'orso nero

La ricerca di un orso nero avvistato più volte in un'area residenziale di Utsunomiya, in Giappone, ha portato alla chiusura delle scuole e a un'operazione di cattura. L'incidente evidenzia la crescenteproblematica degli incontri tra umani e orsi nel paese, con un record di vittime nel 2025. Le cause includono cambiamenti climatici e spopolamento rurale.

Una fuga di un orso selvatico nelle strade di Utsunomiya , in Giappone , ha scatenato un'operazione di ricerca su vasta scala e la chiusura delle scuole.

L'incidente evidenzia la crescenteproblematica degli incontri tra umani e orsi in aree urbane e suburbane, dovuta a cambiamenti ambientali e sociali. L'episodio specifico riguarda un orso nero adulto, del peso stimato di circa 100 chilogrammi, avvistato per la prima volta sabato sera nella città di Utsunomiya, a circa 100 chilometri a nord di Tokyo. Si tratta del primo avvistamento di un orso nella storia della città.

Da allora, l'animale è stato segnalato più di una dozzina di volte, anche in un'area residenziale dove è stato ripreso mentre correva tra i passanti. L'ultimo avvistamento risale a martedì mattina, quando l'orso è stato localizzato a circa 700 metri da un campus universitario.

In risposta alla situazione, le autorità cittadine hanno disposto la chiusura per il secondo giorno consecutivo di tutte le 94 scuole primarie e secondarie di primo grado del comune, come misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti. Le autorità hanno mobilitato un team di ricerca che include personale comunale e prefettizio, vigili del fuoco e membri dell'associazione dei cacciatori.

L'obiettivo è individuare l'orso e decidere, in base alla sua posizione e comportamento, se sedarlo, abbatterlo o intrappolarlo per un successivo rilascio in un'area più adatta. La missione è delicata, poiché l'orso nero asiatico è classificato come specie vulnerabile a livello globale, anche se in Giappone la sua popolazione è triplicata dal 2012 grazie a un calo della caccia. Il caso di Utsunomiya non è isolato e riflette una tendenza nazionale preoccupante.

Gli attacchi di orsi, compresi quelli in contesti urbani, sono in costante aumento in Giappone. Nell'anno fiscale 2025, il paese ha registrato un record di 238 vittime, con 13 decessi, secondo i dati del ministero dell'Ambiente. Questo ha spinto il governo giapponese a istituire quest'anno una task force nazionale dedicata proprio alla riduzione degli incidenti e delle vittime legate agli orsi. Gli esperti identificano diverse cause profonde di questa crescente conflittualità.

In primo luogo, i cambiamenti climatici stanno riducendo i raccolti di cibo naturale per gli orsi, come ghiande e faggiole, costringendoli a cercare nutrimento in prossimità degli insediamenti umani. In secondo luogo, lo spopolamento delle aree rurali e l'abbandono di terreni agricoli hanno creato zone di frontiera incontrollate, dove la presenza umana è scarsa e l'orso può avventurarsi senza timore. Questi fattori, combinati con la crescita demografica della specie, stanno aumentando le probabilità di incontri pericolosi.

La situazione richiede因此 un approccio equilibrato che tuteli sia la popolazione umana che la conservazione della specie, attraverso monitoraggio, gestione del territorio e, quando necessario, interventi di cattura o allontanamento controllato





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