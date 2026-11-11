Fabio Giarda afferma che le indagini sul delitto di Chiara Poggi non hanno coinvolto Alberto Stasi. Difeso da Massimo Lovati in causa di diffamazione, l'avvocato sostiene che lasciano intatta l'innocenza del giovane.

Nel contesto del processo penale che ha visto Alberto Stasi condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, l'avvocato Fabio Giarda ha espresso massiccio scetticismo sul coinvolgimento del giovane nelle indagini, pubblicando i suoi commenti al termine dell'udienza di diffamazione a Milan o.

Stasi: un sospetto infondato sull'innocenza di Giarda

Giarda ha dichiarato che, anno dopo anno, la difesa di Stasi ha dimostrato che non c'è alcuna prova che metta a fuoco il giovane come "macchinatore". Secondo il legale, le inaccettabili accuse sollevate da Massimo Lovati non hanno alcun fondamento, in quanto si basano su inesattezze.

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L'avvocato ha citato la serie di verifiche tecniche effettuate da consulenti come Linarello e Fabbri nella prima fase dell'indagine. Queste competenze, confermate in successive indagini, hanno escluso la possibilità di una manipolazione investigativa che avrebbe potuto screditare il processo.

Lovati e la causa di diffamazione

Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, è stato imputato di diffamazione dopo aver accusato lo studio Giarda di orchestrare una macchinazione investigativa. Il 13 marzo 2025, Lovati ha sostenuto pubblicamente che lo studio aveva "organizzato la manipolazione" degli esami di DNA.

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I fratelli Giarda, supportati dalla legale Pia D'Andrea, hanno presentato una causa civile contro Lovati rivendicando un danno complessivo di 116.000 euro. Essi sostengono di aver subito una perdita di reputazione, di carriera e del legame con il padre, il notaio Angelo Giarda, scomparso nel 2021.

Reazioni delle autorità e prossimo esame giudiziario

Il giudice della terza sezione penale di Milano, Gianluca De Rosa, ha fissato l'esame di Lovati al 30 novembre. Il processo viene seguito da vicenda imprevedibile che coinvolge anche la Procura di Pavia, che ha richiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.

Secondo Giarda, i nuovi elementi emersi nelle indagini del 2016 e 2017 confermano la corretta valutazione iniziale sull'assenza di macchinazioni. Inoltre, la Procura di Pavia ha espresso interesse per le revisioni di processo di Stasi, lasciando aperta la possibilità di ulteriori approfondimenti.

Un rigetto della negatività e una difesa professionale

Ordinariamente, Giarda ha affermato: "È inaccettabile definire il nostro lavoro come macchinazione. Abbiamo agito con la massima professionalità, qualità eterna confermata da giudice." L'avvocato ha sottolineato che deve "ripristinare l'immagine" di suo padre e del collegio dei Giarda davanti al pubblico e al tribunale.

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Le loro proposte di risarcimento e l'osservanza della sentenza dei giudici dimostrano che la difesa di Stasi è costruita su solide basi investigative. I prossimi sviluppi si attendono al 30 novembre, quando il tribunale valuterà l'imputato Lovati in una causa di diffamazione sollevata dagli stessi proprietari dello studio Giarda.