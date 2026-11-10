Gibran Rakabuming Raka intende dimettersi: la richiesta al presidente Prabowo

Il vicepresidente indonesiano Gibran Rakabuming Raka ha espresso l'intenzione di dimettersi, mentre a Giacarta si svolgeva una protesta per chiedere il suo impeachment.

Il vicepresidente indonesiano Gibran Rakabuming Raka ha espresso martedì 10 novembre 2026 la propria intenzione di dimettersi durante un incontro con il presidente Prabowo Subianto, secondo quanto riferito da un portavoce presidenziale. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters da Giacarta, arriva nello stesso giorno in cui davanti al palazzo del Parlamento della capitale si è svolta una manifestazione per chiedere l'impeachment del vicepresidente.

Nella fotografia di agenzia che accompagna il servizio, un manifestante si trova accanto a uno striscione con la scritta 'Le intercettazioni telefoniche del presidente sono un tradimento della Repubblica di Indonesia'. Il cartello collega la protesta al tema delle intercettazioni telefoniche del capo dello Stato, un argomento che la fonte non sviluppa ulteriormente.

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Dimissioni di Gibran Rakabuming Raka: cosa è stato annunciato

Il vicepresidente Gibran Rakabuming Raka ha manifestato la propria intenzione di dimettersi nel corso di un colloquio con il presidente Prabowo Subianto, avvenuto nella giornata di martedì. Il portavoce presidenziale ha riferito la circostanza, indicando che la richiesta è stata formulata direttamente durante l'incontro tra i due.

Il portavoce Prasetyo Hadi ha precisato un elemento centrale: il presidente Prabowo Subianto non ha respinto la richiesta di dimissioni presentata dal vicepresidente. Secondo la ricostruzione, la questione non risulta chiusa nel corso del colloquio, ma il testo non descrive ulteriori passaggi formali né l'eventuale calendario di una decisione.

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Protesta a Giacarta per l'impeachment del vicepresidente

La manifestazione davanti al Parlamento di Giacarta chiedeva l'impeachment del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, obiettivo che i partecipanti hanno sostenuto con cartelli e slogan. Il Parlamento è stato scelto come luogo simbolico per far sentire la posizione dei manifestanti proprio nel giorno in cui la presidenza ha diffuso la notizia delle intenzioni del vicepresidente.

Le immagini diffuse dall'agenzia mostrano il manifestante accanto allo striscione, uno dei modi con cui i partecipanti hanno espresso le proprie accuse. Il testo di Reuters si limita a riportare la richiesta di impeachment e la frase dello striscione, senza attribuire ai manifestanti ulteriori responsabilità o motivazioni che non siano esplicitamente dichiarate.

Cosa cambia ora per Giacarta e per il quadro politico

Al momento la fonte non indica tempi per una decisione finale sulle dimissioni di Gibran Rakabuming Raka, né il nome di un eventuale sostituto. Per i cittadini indonesiani il passaggio segnala che la vicenda è arrivata ai vertici istituzionali, ma l'esito dipende dalle decisioni del presidente Prabowo Subianto e dalle procedure che eventualmente seguiranno.

Chi seguirà la vicenda dovrà fare riferimento agli annunci ufficiali della presidenza indonesiana, unica fonte citata nel testo per la richiesta di dimissioni. Reuters ha riportato la notizia da Giacarta, senza ulteriori dichiarazioni dirette del vicepresidente nel materiale disponibile al momento della pubblicazione.