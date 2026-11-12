Gibran si dimette da Vicepresidente Indonesiano: Instabilità e Shock Economico

Gibran Rakabuming Raka presenta le dimissioni in Indonesia, acuendo le tensioni politiche tra Prabowo e Widodo e generando incertezza sui mercati finanziari.

Il vicepresidente indonesiano Gibran Rakabuming Raka ha ufficialmente consegnato la propria lettera di dimissioni alla Camera alta del Parlamento giovedì 12 novembre. Questo atto conclude una settimana caratterizzata da intense speculazioni riguardo al suo futuro politico e segna un momento cruciale per la stabilità del governo nazionale. La decisione avviene in un periodo di forte tensione all'interno dell'esecutivo, con implicazioni significative per le prossime mosse legislative.

Dettagli sulle Dimissioni e Ruolo di Ahmad Muzani

Il presidente della Camera alta, Ahmad Muzani, ha confermato che Gibran ha inviato una richiesta formale di dimissioni anche direttamente al presidente Prabowo Subianto. Secondo quanto dichiarato dai leader parlamentari, i membri dell'assemblea si riuniranno immediatamente per discutere le procedure da seguire e definire i prossimi passi istituzionali. Questa fase è critica per determinare come il vuoto di potere verrà gestito entro i confini costituzionali del Paese.

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Origini Controversie e Accuse di Influenza Giudiziaria

Gibran è stato eletto insieme a Prabowo nelle elezioni del 2024, ma il suo percorso verso la vicepresidenza è stato spesso oscurato da controversie legali. Suo padre, l'ex presidente Joko Widodo, è stato ripetutamente accusato di aver interferito nel processo elettorale. Le critiche si concentrano sul ruolo di Widodo nell'influenzare una decisione giudiziaria che ha modificato le regole di candidatura, rendendo così possibile la partecipazione di Gibran alla corsa presidenziale.

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Conflitto tra Prabowo e Jokowi e Instabilità Politica

Le dimissioni di Gibran si inseriscono in una frattura sempre più profonda tra il presidente uscente Joko Widodo, comunemente noto come Jokowi, e l'attuale presidente Prabowo Subianto. Gli analisti politici sostengono che questo scontro interno possa destabilizzare ulteriormente un'amministrazione già fragile. Il governo affronta infatti scandali legati ad alcuni dei suoi programmi politici chiave e dubbi crescenti sulla sua capacità di gestire efficacemente l'economia nazionale in un momento di vulnerabilità globale.

Impatto sui Mercati e Reazione di Jokowi

La fiducia degli investitori ha mostrato segni di indebolimento nell'economia più grande del Sud-Est asiatico, con il mercato azionario che continua a temere rischi di declassamento. I piani fiscali del governo e l'orientamento politico generale sono sotto una scrutiny sempre più severa. Nonostante la turbolenza, Jokowi ha dichiarato ai giornalisti nella sua città natale, Solo, nella provincia di Giava Centrale, che continuerà a sostenere l'amministrazione di Prabowo. Ha specificato che il sostegno si concentrerà sui programmi che servono gli interessi del pubblico generale, cercando di mitigare l'incertezza politica attuale.