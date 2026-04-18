GIC 2024 a Piacenza: Successo Record per le Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti

La 6ª edizione del GIC - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione, tenutasi a Piacenza Expo, ha registrato un numero record di visitatori ed espositori, consolidandosi come evento leader in Europa. La fiera è stata anche un'importante piattaforma di confronto sui temi della sostenibilità, sicurezza e innovazione nella filiera delle costruzioni.

L'ottava edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo (GIC) tenutasi a Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile ha registrato un successo senza precedenti, consolidandosi come l'evento di riferimento in Europa per la filiera del calcestruzzo, degli inerti da costruzione e demolizione. La manifestazione ha attratto oltre 6.000 visitatori, un numero che supera le aspettative e conferma la crescente importanza del settore.

Il dato più significativo riguarda l'aumento del 27% delle aziende espositrici, con 330 partecipanti, e un incremento del 33% degli espositori esteri, a testimonianza della sua rilevanza internazionale. La superficie espositiva netta è cresciuta del 22%, raggiungendo i 9.328 metri quadri, offrendo uno spazio ampliato per la presentazione delle ultime innovazioni in macchine, attrezzature e tecnologie. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha evidenziato come, nonostante le incertezze geopolitiche e le potenziali restrizioni sui budget di viaggio, la fiera abbia ottenuto risultati eccellenti, con un'alta affluenza di operatori altamente qualificati. Questo successo infonde fiducia per le future manifestazioni, che si concentreranno su temi strategici come l'energia e l'innovazione industriale, cruciali per garantire autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività al sistema produttivo. La GIC non è stata solo una vetrina commerciale, ma anche un importante forum di discussione su temi chiave per la filiera. I 16 convegni altamente qualificati hanno offerto un'occasione preziosa di confronto tra imprese, istituzioni e mondo tecnico. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con il conseguente aumento dei costi energetici e le preoccupazioni per l'approvvigionamento di materiali strategici, hanno riacceso i riflettori sui rischi per la catena delle costruzioni e sulle pressioni sui prezzi. Parallelamente, i recenti eventi che hanno messo in luce la fragilità del territorio e delle infrastrutture italiane hanno posto nuovamente l'accento sull'importanza della sicurezza e della manutenzione delle opere. Il GIC si è dunque affermato come un crocevia fondamentale per rafforzare il dialogo su stabilità delle filiere e resilienza delle infrastrutture. L'importanza della fiera a livello europeo è stata ulteriormente sottolineata dalla rinnovata presenza dell'Aeronautica Militare Italiana e dalle dichiarazioni delle principali associazioni di settore. Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, ha ribadito come il GIC sia un luogo privilegiato di confronto su innovazione, sostenibilità e chiarezza normativa. Enrico Dassori, presidente di Assobeton, ha espresso soddisfazione per l'opportunità di riportare al centro del dibattito il calcestruzzo, materiale fondamentale per le costruzioni civili, rinnovando l'impegno dell'associazione per promuovere sicurezza, qualità e sostenibilità. Giuseppe Ruggiu, presidente di Atecap, ha descritto il settore come protagonista di una profonda trasformazione tecnologica, culturale e normativa, orientata sempre più verso un approccio basato sulla prestazione e sul ciclo di vita delle opere, piuttosto che sul solo prodotto





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