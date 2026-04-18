GIC 2024: Successo da Record a Piacenza Expo per la Fiera del Calcestruzzo

La 6ª edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (GIC) ha registrato un affluenza record, superando i 6.000 visitatori unici. La fiera si è confermata un punto di riferimento europeo per il settore, evidenziando l'importanza del dialogo su innovazione, sostenibilità e sicurezza delle infrastrutture in un contesto geopolitico e normativo in evoluzione.

Dopo le tensioni con le forze dell’ordine in via Borgogna, i manifestanti del corteo antagonista sono tornati indietro imboccando via Visconti di Modrone e riprendendo il percorso. Si è chiusa con numeri da record la 6ª edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione , tenutasi al Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile.

La fiera, punto di riferimento europeo per il settore del calcestruzzo, la prefabbricazione, la demolizione, il riciclo degli inerti e le pavimentazioni, ha visto la partecipazione di oltre 6.000 visitatori unici. Un successo annunciato, con 330 aziende espositrici (+27% rispetto al 2024), 9.328 metri quadri di superficie netta espositiva (+22%) e 64 espositori esteri (+33%). Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha espresso grande soddisfazione, definendo il bilancio positivo un segnale incoraggiante in uno scenario internazionale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e timori sui budget di viaggio. La qualità degli operatori presenti, tutti altamente qualificati, è stata un elemento distintivo, proiettando ottimismo verso i futuri appuntamenti fieristici focalizzati su temi strategici come l'energia e l'innovazione industriale, inclusi il nucleare e le tecnologie per la transizione energetica, cruciali per garantire autonomia e competitività al sistema produttivo. La manifestazione, arricchita da 16 convegni di alto profilo, si è configurata come un momento di confronto essenziale per l'intera filiera del calcestruzzo. Il contesto mediorientale, con le sue ripercussioni sui costi energetici, ha acceso i riflettori sui rischi legati all'approvvigionamento di materiali edili strategici, esercitando pressioni sui prezzi lungo tutta la catena del valore delle costruzioni. Parallelamente, gli recenti eventi che hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio e delle infrastrutture italiane hanno riportato prepotentemente al centro il tema della sicurezza e della manutenzione delle opere. Il GIC si è così affermato come piattaforma di dialogo privilegiata tra imprese, istituzioni e mondo tecnico, rafforzando la discussione sulla stabilità delle filiere e sulla resilienza delle infrastrutture. La rilevanza europea della fiera è stata confermata dalla presenza dell'Aeronautica Militare Italiana e dalle dichiarazioni delle principali associazioni patrocinanti. Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, ha ribadito il ruolo del Gic come luogo d'elezione per il dialogo su innovazione, sostenibilità e chiarezza normativa. Enrico Dassori, presidente di Assobeton, ha sottolineato l'importanza della fiera nel riportare al centro del dibattito il calcestruzzo, materiale storico delle costruzioni, rinnovando l'impegno dell'associazione per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità del comparto. Giuseppe Ruggiu, presidente di Atecap, ha descritto il settore in una fase di profonda trasformazione tecnologica, culturale e normativa, con un passaggio da un approccio basato sul prodotto a uno orientato alla prestazione e al ciclo di vita delle opere. Alessio Rimoldi, segretario generale di Bibm, ha evidenziato come la partecipazione abbia mirato a rafforzare il dialogo tra strategie europee e realtà nazionale, promuovendo una visione condivisa su innovazione, sostenibilità e competitività. Stefano Panseri, presidente di Nadeco, ha confermato che la partecipazione al Gic è in linea con la strategia di crescita e consolidamento del settore, riconoscendo la fiera come spazio fondamentale per la condivisione di best practice e standard normativi. La 6ª edizione del GIC si è quindi conclusa come un trionfo di partecipazione, innovazione e dialogo, consolidando la sua posizione come evento cardine per l'industria del calcestruzzo e degli inerti a livello europeo





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