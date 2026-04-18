GIC 2024: Successo da record per la fiera del calcestruzzo a Piacenza

Oltre 6.000 visitatori e un aumento significativo di aziende espositrici per la 6ª edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo (GIC), evento europeo di riferimento per il settore. Forti le tematiche di innovazione, sostenibilità e sicurezza delle infrastrutture.

Le Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (GIC) hanno registrato un successo senza precedenti nella loro sesta edizione, tenutasi dal 16 al 18 aprile presso il Piacenza Expo. L'evento, considerato una delle principali mostre-convegno a livello europeo per il settore del calcestruzzo, ha attirato oltre 6.000 visitatori, confermando le previsioni di un'edizione da record.

L'affluenza eccezionale è stata trainata da un significativo aumento delle aziende espositrici, salite a 330 (+27% rispetto al 2024), e da un incremento della superficie espositiva netta, che ha raggiunto i 9.328 metri quadrati (+22%). Anche la partecipazione internazionale ha segnato un notevole +33% con 64 espositori esteri. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, definendoli un segnale estremamente incoraggiante in un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche e timori legati a possibili tagli dei budget di viaggio. La qualità dei visitatori è stata un altro punto di forza dell'evento, con la presenza di operatori altamente qualificati, che fanno guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti dell'organizzazione, focalizzati su temi strategici come energia e innovazione industriale, con un'attenzione particolare al nucleare e alle tecnologie per la transizione energetica, settori cruciali per garantire autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività al sistema produttivo. Il GIC 2024 si è confermato una piattaforma di confronto fondamentale per l'intera filiera del calcestruzzo, affrontando tematiche di grande attualità. Il conflitto in Medio Oriente, oltre a esercitare pressioni sui costi energetici, ha messo in luce i rischi legati all'approvvigionamento di materiali strategici per l'edilizia, con ripercussioni sui prezzi lungo tutta la catena delle costruzioni. Parallelamente, i recenti eventi che hanno evidenziato la fragilità del territorio e delle infrastrutture italiane hanno riportato in primo piano la necessità di garantire sicurezza e manutenzione delle opere. La fiera ha quindi rappresentato un momento cruciale per il dialogo tra imprese, istituzioni e il mondo tecnico, rafforzando il confronto sui temi della stabilità delle filiere e della resilienza delle infrastrutture. La presenza dell'Aeronautica Militare Italiana e le dichiarazioni delle principali associazioni di settore hanno sottolineato la primaria importanza del GIC a livello europeo. Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, ha ribadito come la fiera sia un "luogo privilegiato di dialogo" su innovazione, sostenibilità e chiarezza normativa. Enrico Dassori, presidente di Assobeton, ha evidenziato come il GIC abbia riportato al centro del dibattito il calcestruzzo, materiale storico delle costruzioni civili, rinnovando l'impegno dell'associazione per sicurezza, qualità e sostenibilità. Giuseppe Ruggiu, presidente di Atecap, ha descritto il settore come in "profonda trasformazione tecnologica, culturale e normativa", orientandosi verso un approccio basato sulla prestazione e sul ciclo di vita delle opere. Alessio Rimoldi, segretario generale di Bibm, ha sottolineato come l'evento abbia favorito una visione condivisa a livello europeo su innovazione, sostenibilità e competitività





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