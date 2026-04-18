GIC Piacenza: edizione record per la filiera del calcestruzzo tra crisi energetica e sicurezza delle infrastrutture. Incidenti in Ucraina e Medio Oriente.

La 6ª edizione del GIC a Piacenza registra numeri record di partecipanti ed espositori, evidenziando l'importanza della filiera del calcestruzzo in un contesto globale complesso, segnato da tensioni geopolitiche, crisi energetica e la necessità di garantire la sicurezza delle infrastrutture. Parallelamente, si segnalano sviluppi in Ucraina con un attentatore neutralizzato e in Medio Oriente con raid e minacce.

Un uomo con i capelli bianchi, impugnando un fucile, è stato ripreso mentre correva lungo una strada. Il Ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, ha annunciato la neutralizzazione dell'attentatore di Kiev che aveva aperto il fuoco sui civili. Sono in corso accertamenti su tutte le circostanze. Al momento, sono state confermate cinque vittime, cifra poi salita a sei.

Il Presidente ucraino ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime tramite i social media. Ha aggiunto che dieci persone sono ricoverate in ospedale con ferite e traumi, ricevendo l'assistenza necessaria, e che quattro ostaggi sono stati liberati. È attesa un'indagine rapida.

Nel frattempo, a Roma, dal 16 al 18 aprile, oltre 6.000 visitatori hanno affollato i padiglioni del Piacenza Expo per la 6ª edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione. Questa manifestazione, considerata la principale a livello europeo per macchine, attrezzature e tecnologie legate alla filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, alla demolizione di strutture in cemento armato, al trasporto e riciclo degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, si è prospettata come un'edizione record fin da prima dell'apertura.

I numeri confermano questo trend positivo: 330 aziende espositrici, con un incremento del 27% rispetto all'edizione precedente, 9.328 metri quadri di superficie netta espositiva (+22%) e 64 espositori esteri (+33%). Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha sottolineato come, nonostante uno scenario internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e timori sui travel budget, registrare un bilancio positivo sia un segnale incoraggiante. Ha evidenziato la stima di superamento dei 6.000 visitatori unici, con una significativa presenza di pubblico ed espositori internazionali, e soprattutto l'alta qualità dei visitatori, tutti operatori qualificati. Questo successo apre prospettive fiduciose per gli appuntamenti futuri, con manifestazioni dedicate a temi strategici come l'energia e l'innovazione industriale, fondamentali per garantire autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività al sistema produttivo.

Il GIC, arricchito da 16 convegni di alta qualificazione, si è configurato come un punto di incontro cruciale per l'intera filiera. Il conflitto in Medio Oriente, oltre a influenzare i costi energetici, ha reso evidenti i rischi nell'approvvigionamento di materiali strategici per l'edilizia, con conseguenti pressioni sui prezzi. Parallelamente, recenti eventi hanno messo in luce la fragilità del territorio e delle infrastrutture italiane, riportando al centro l'urgenza della sicurezza e della manutenzione delle opere. La fiera si è quindi confermata una piattaforma di dialogo essenziale tra imprese, istituzioni e mondo tecnico, rafforzando la discussione su stabilità delle filiere e resilienza delle infrastrutture.

La rilevanza europea dell'evento è stata ulteriormente sottolineata dalla presenza dell'Aeronautica Militare Italiana e dalle dichiarazioni delle associazioni patrocinanti. Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, ha ribadito come il GIC sia un luogo privilegiato per il confronto su innovazione, sostenibilità e chiarezza normativa. Enrico Dassori, presidente di Assobeton, ha espresso soddisfazione per come la fiera abbia riportato al centro del dibattito il calcestruzzo, materiale fondamentale per la storia delle costruzioni civili, confermando l'impegno dell'associazione nel promuovere sicurezza, qualità e sostenibilità del settore.

Le dichiarazioni dell'Unifil confermano la presenza di tre feriti, mentre l'Idf ammette i primi raid contro Hezbollah dopo la tregua. Nel contempo, Mojtaba Khamenei annuncia che la Marina iraniana è pronta a infliggere dure sconfitte. Questi eventi, sebbene di natura diversa, delineano un quadro geopolitico e settoriale complesso e in evoluzione





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