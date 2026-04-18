GIC Piacenza: successo record per le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oltre 6000 visitatori tra innovazione e sfide del settore

La sesta edizione del GIC a Piacenza Expo ha superato ogni aspettativa, attirando oltre 6000 operatori qualificati e registrando un incremento significativo di aziende espositrici e presenze internazionali. L'evento si è confermato un forum cruciale per il dibattito su innovazione, sostenibilità, sicurezza delle infrastrutture e resilienza delle filiere, in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e sfide economiche.

Oltre seimila visitatori hanno affollato i padiglioni del Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile, partecipando alla sesta edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione. L'evento, punto di riferimento a livello europeo per il settore, ha riscosso un enorme successo, confermandosi come la principale mostra-convegno dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per l'intera filiera del calcestruzzo.

La manifestazione ha coperto anche ambiti cruciali come la prefabbricazione, la demolizione delle strutture in cemento armato, il trasporto e il riciclaggio degli inerti, oltre alle pavimentazioni continue e ai massetti. Già prima dell'apertura, l'edizione si era preannunciata come quella dei record, con un incremento significativo del 27% nelle aziende espositrici rispetto al 2024, raggiungendo quota 330. Anche la superficie netta espositiva ha visto una crescita del 22%, attestandosi a 9.328 metri quadri, mentre gli espositori esteri sono aumentati del 33%, per un totale di 64 presenze internazionali. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: In uno scenario condizionato dalle tensioni geopolitiche e dai timori legati anche ai possibili tagli ai travel budget, registrare un bilancio positivo è già di per sé un segnale estremamente incoraggiante. Nei primi due giorni, e alla vigilia della chiusura, abbiamo rilevato numeri record di partecipazione, che ci portano a stimare il superamento dei seimila visitatori unici nell’arco di tre giorni, con una forte incidenza di pubblico ed espositori esteri. Un dato particolarmente significativo riguarda la qualità dei visitatori, tutti operatori altamente qualificati: un risultato che ci consente di tracciare un bilancio positivo e guardare con fiducia anche ai prossimi appuntamenti. Mediapoint & Exhibitions proseguirà infatti con nuove manifestazioni dedicate a temi strategici come energia e innovazione industriale – dal nucleare alle tecnologie per la transizione energetica – ambiti oggi sempre più centrali anche alla luce della necessità di garantire autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività al sistema produttivo. In questo contesto, il GIC si è rivelato una piattaforma di confronto fondamentale per l'intera filiera del calcestruzzo, anche grazie ai sedici convegni di elevata qualità organizzati. La recente instabilità geopolitica, con il conflitto in Medio Oriente, oltre ad aver inciso sui costi energetici, ha messo in evidenza i rischi legati all'approvvigionamento di materiali strategici per il settore edile, generando pressioni sui prezzi lungo l'intera catena delle costruzioni. Contemporaneamente, i recenti eventi sismici e le criticità emerse hanno riportato al centro dell'attenzione l'importanza della sicurezza e della manutenzione delle opere infrastrutturali. Il GIC si è così confermato un punto di incontro essenziale tra imprese, istituzioni e il mondo tecnico, rafforzando il dialogo sulle tematiche della stabilità delle filiere e della resilienza delle infrastrutture. L'importanza della fiera a livello europeo è stata sottolineata non solo dalla rinnovata presenza dell'Aeronautica Militare Italiana, ma anche dalle dichiarazioni di importanti associazioni di categoria patrocinanti. Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, ha ribadito come il GIC sia un luogo privilegiato di dialogo per affrontare i temi cruciali dell'innovazione, della sostenibilità e della chiarezza normativa. Anche Assobeton ha espresso il proprio compiacimento, con il presidente Enrico Dassori che ha dichiarato: Le Giornate Italiane del Calcestruzzo hanno rappresentato un’importante occasione per riportare al centro del dibattito il materiale che ha fatto la storia delle costruzioni civili, rinnovando l'impegno dell'associazione nella promozione di sicurezza, qualità e sostenibilità del comparto. Giuseppe Ruggiu, presidente di Atecap, ha evidenziato come il settore stia attraversando una profonda trasformazione tecnologica, culturale e normativa, passando da un approccio incentrato sul prodotto a uno orientato alla prestazione e al ciclo di vita delle opere. Alessio Rimoldi, segretario generale di Bibm, ha sottolineato la vocazione europea dell'evento, spiegando che la partecipazione ha mirato a rafforzare il dialogo tra le strategie europee e la realtà nazionale, promuovendo una visione comune su innovazione, sostenibilità e competitività. Stefano Panseri, presidente di Nadeco, ha infine concluso affermando che la partecipazione di Nadeco al GIC è perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita e consolidamento del settore, evidenziando il valore della fiera come spazio di condivisione di best practice e standard normativi. (A cura dell'agenzia Adnkronos, data 18 aprile





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