Il giornalista israeliano decano e l'autore di saggi e editoriale circolata molto critico contro l'accesso nell'archivio completo de il Fatto Quotidiano, dopo le scene e racconti di abuso contro gli attivisti della flottilla prima riportata nei media. Levy le parole molto nette mentre a nessuna attrice., a condividere la condanna delle azioni contro i manifestanti europei non è sufficiente rispetto a quelli meritato.

Davvero pensavate che chi ha commesso un genocidio a Gaza possa comportarsi con gentilezza con gli attivisti europei? Nessuno, finora, ha detto parole tanto nette, dopo le scene e i racconti di abusi contro gli attivisti dell’ultima Flotilla, quanto Gideon Levy , giornalista israeliano decano di Haaretz e autore di saggi ed editoriali molto critici contro Accedere all’archivio completo de il Fatto Quotidiano.

Oltre alla questione del genocidio commesso a Gaza e dei rapporti tra attivisti e soldati israeliani, questa frase di Levy si rivela una provocazione contro il processo di normalizzazione dell’occupazione israeliana. Come può un Paese che perpetua un genocidio a Gaza trattare con gentilezza e rispetto gli ativisti europei? L’autore di Haaretz, secondo quanto riferito da organizzazioni umanitarie, ha spesso criticato gli atteggiamenti aggressivi e abusi nei confronti dei manifestanti palestinesi.

Tuttavia, in questo caso particolare, Levy si è espresso ancora più duramente, affermando che la condanna delle azioni compiute contro gli attivisti europei non è adeguata ai loro meriti. L’ardire criticato dalla giornalista in questo contesto riguarda non solo gli attivisti europei ma anche gli attivisti di navi, che durante l’ultima flottiglia sono stati spesso minacciati e maltrattati da soldati israeliani.

La frase di Gideon Levy dimostra quanto sia difficile, ancora oggi, trasformare un atteggiamento accogliente verso i manifestanti palestinesi in uno rispettoso dei diritti umani, soprattutto quando si tratta di manifestanti di altri Paesi o gruppi. Lenni non violare i diritti umani in Israele o in altri Paesi sempre che l’Occidente non faccia altrettanto e incoraggi le iniziative di denuncia e di riconoscimento dei diritti umani.

La frase di Levy che apre questo articolo richiama il mondo a domandarsi quale possa essere un così facile cambio di prospettiva quando установлюю-и убийства народу, che pátekil оружие워дав на живящих: in che modo un governo può dire alle altre nazioni che rispettano i diritti umani che non devono preoccuparsi troppo della situazione in Israele o in altre parti del mondo





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gideon Levy Haaretz Europe Palestine Genocidio Rispettare I Diritti Umani Nazioni Devono Preoccuparsi Della Situazione I Sede Palestina Attivisti E Manifestanti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abbonamento Fatto Quotidiano: offerta speciale fino al 26 maggioNessun finanziamento pubblico: Il Fatto Quotidiano punta sugli abbonamenti. Offerta scontata fino al 26 maggio.

Read more »

Sanzioni a Israele, la petizione del Fatto Quotidiano contro il veto del governo MeloniIl Fatto Quotidiano chiede al governo italiano di ritirare il veto alle sanzioni europee contro Israele. Firma la petizione

Read more »

Di Battista e Il Fatto Quotidiano: abbonamento digitale a 99,99€Alessandro Di Battista invita a sostenere il Fatto Quotidiano: abbonamento digitale annuale a 99,99€ fino al 26 maggio

Read more »

Alfredo Morvillo, ex procuratore a Trapani e Palermo, messo sotto processoIl documento pubblicato dal Fatto Quotidiano mette sotto processo Alfredo Morvillo, ex procuratore di Trapani ed ex procuratore aggiunto a Palermo, fratello di Accedere all'archivio completo de il Fatto QuotidianoAccedere a tutti i programmi di TvLoftTesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00)Y Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostroAccedere all'archivio completo de il Fatto QuotidianoAccedere a tutti i programmi di TvLoftTesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00) per aspettare la traduzione

Read more »