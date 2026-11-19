Gigi Marzullo intervista Marco Mengoni: le risposte su Sanremo
Gigi Marzullo e Simona Ventura intervistano Marco Mengoni nel Tavolo di Che tempo che fa. Ecco le risposte dirette del cantante sulla partecipazione a Sanremo.
Marco Mengoni risponde alle domande di Simona Ventura durante il Tavolo di Che tempo che fa. Il cantante appare inizialmente esitante, poi scherza: vado a Sanremo a giocare a tennis.
Intervista di Gigi Marzullo al concerto
Gigi Marzullo si collega direttamente dal concerto Allo Sbagliato. L'intervistatore si rivolge al cantante definendolo un artista meraviglioso. Fabio Fazio prova a richiamarlo dallo studio chiedendo di non interrompere lo spettacolo.Also readMarco Dreosto eletto capogruppo Lega al Senato, Massimiliano Romeo sfiduciato
Marco Mengoni concede il permesso a Marzullo di continuare. Il giornalista sottopone una domanda sul dimenticare o ricordare. Il cantante risponde che per lui è sempre peggio dimenticare. Promette di rispondere meglio dopo aver cantato Calci e pugni.
Diretta di Simona Ventura su Sanremo
Al termine del concerto Marco Mengoni torna in collegamento. Partecipa anche Omar, figlio di Orietta Berti. Simona Ventura pone una domanda diretta sulla partecipazione a Sanremo. Il cantante risponde con esitazione e una battuta sul tennis.
Marco Mengoni ribadisce che non sa se parteciperà. Afferma che non va a Sanremo. Le sue risposte sono state interpretate come un possibile rifiuto dalla televisione.
Impatto mediatico delle risposte
La reazione del pubblico a casa è stata immediata. Lo sguardo del cantante ha fatto intendere molto oltre le parole. Questo comportamento influenza le aspettative per la prossima edizione.
L'episodio avviene mentre l'artista è attivo nel suo tour. La trasparenza della risposta è stata apprezzata dai fan. Il futuro musicale rimane una priorità per il cantante.
Conseguenze per la programmazione televisiva
Le dichiarazioni di Mengoni potrebbero cambiare la classifica dei big. La sua assenza renderebbe il concorso più aperto ad altri artisti. Gli organizzatori stanno valutando le opzioni disponibili per il lineup.
La reazione di Fazio mostra la complessità del momento. L'intervento di Marzullo è stato coordinato con l'artista. Questo dialogo diretto è raro nella trasmissione serale.
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