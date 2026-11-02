Gilardino e Parma battono Atalanta 3-0, prima vittoria nerazzurri in Serie A

Il Parma di Gilardino supera l'Atalanta per 3-0 a Bergamo. Gol di Lontani e autorete di Zappacosta. Sarri continua il calo con la quinta sconfitta.

Il Parma di Gianluca Gilardino ha conquistato la prima vittoria come allenatore dei gialloblù, imponendosi per 3-0 sull' Atalanta nella decima giornata di campionato. La sfida si è svolta alla New Balance Arena, dove la squadra emiliana ha nettamente prevalso sugli uomini di Andrea Sarri, chiudendo con successo un'impresa fondamentale per il posizionamento in classifica.

Risultato finale e classifica aggiornata

Con questa vittoria esterna, il Parma raggiunge quota 8 punti, allontanandosi significativamente dalla zona retrocessione. Gli emiliani si portano ora a soli tre punti di distacco dall'Atalanta, che resta ferma a quota 11 punti dopo la quinta sconfitta in dieci giornate. Un risultato che consolida la progressione della squadra guidata da Gilardino, mentre i nerazzurri faticano a trovare continuità.

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Svolgimento del match e gol decisivi

Il Parma ha aperto le marcature al 41' del primo tempo grazie a Ederson Lontani, dimenticato dalla difesa nerazzurra, che ha schiacciato in rete sul primo palo dopo un cross. Il vantaggio è giunto in un momento delicato, proprio quando gli uomini di Sarri non riuscivano a inquadrare la porta e Ederson aveva sfiorato il palo con un tiro dal limite. Nel finale di tempo, i padroni di casa sono riusciti a sfiorare il pareggio attraverso un'azione da corner, ma l'azione si è conclusa con un'inevitabile autorete di Zappacosta, siglando il 2-0.

La reazione del Parma e terzo gol

Nella ripresa, l'Atalanta ha provato a reagire con un tentativo di Rowe, respinto da Daffara, ma il Parma ha risposto subito con un nuovo gol. Sempre Ederson Lontani ha realizzato il tris, dimostrando una grande prestazione personale. I padroni di casa hanno cercato di riaprire il match con un attacco sfiorato da Krstovic, ma Daffara ha risposto con una bella parata, mantenendo intatta la propria porta.

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Incidenti di gioco e cambi tattici

Il Parma ha gestito la partita con un contropiede orchestrato da Fabbian, chiuso da un tiro che ha sfiorato il palo avversario. Gilardino ha effettuato importanti sostituzioni, inserendo Elphege e Frigan per Toure e Fabbian, cercando di mantenere il controllo del ritmo. Sarri ha risposto con le entrate di Samardzic e Idele per Zalewski e Zappacosta, cercando di riorganizzare il centrocampo.

Conclusioni e prossimi passi

L'Atalanta ha spinto negli ultimi minuti sfiorando il gol: Idele ha colpito la traversa su cross e Bernasconi ha impegnato Daffara con un tiro dal limite. Gilardino ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria alla guida del Parma, regalandone una ai tifosi in un contesto difficile. La squadra ora può guardare al futuro con più ottimismo, mentre l'Atalanta deve affrontare una crisi di risultati che la sta penalizzando.