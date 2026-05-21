Gilda Ambrosio sul bando, ma un amore e un altro è sempre al fianco di Stefano De Martino

Gilda Ambrosio si è detta chiaramente in un momento passato in compagnia di De Martino rispetto al loro futuro relazione e ha chiesto 'se esci con me non voglio altre ragazze attorno'.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immessi e poi ritornano. E anche certi flirt e certe amicizie speciali come quella non ben definita tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio .

Un rapporto spesso chiacchierato, piā di un’amicizia e che sembra essere un punto fisso nella vita del conduttore di un amore e l’altro. Almeno secondo quanto riportato dal settimanale, Gilda ha inequivocabilmente pronunciato alcune parole durante una serata passata in compagnia di De Martino. Ha detto: 'Se esci con me non voglio altre ragazze attorno'. Una richiesta chiara e diretta arrivata in un momento in cui De Martino veniva frequentemente avvistato in compagnia di Brenda Lodigiani e non solo.

Inoltre, in un successiva festa per il Teatro alla Scala, lo stesso settimanale pubblica le foto di una piacevole serata di coppia tra De Martino e Gilda. La stilista ha una profonda comprensione e ipersintesi verso De Martino e la sintonia tra loro.

Tuttavia, l'articolo si sofferma anche sui pensieri intensi e tecnici di De Martino riguardo alla costruzione del prossimo Festival di Sanremo e l'impegno giornaliero che lo occupa perAffari Tuoi





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