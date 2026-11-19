La governatrice eletta Gina Hinojosa ha sospeso la vendita di 525 ettari a SpaceX. Un conflitto diretto con Elon Musk sui diritti pubblici in Texas.

Gina Hinojosa ha interrotto immediatamente i piani di vendita di terre statali a Elon Musk nel Texas meridionale. Appena due giorni dopo la sua vittoria elettorale per la carica di governatrice, la neo-eletta ha ordinato al dipartimento dei parchi e della fauna selvatica di sospendere una proposta volta a cedere 525 ettari di terreno all'interno di un parco statale. Questa decisione si concentra sull'area di Boca Chica, situata proprio accanto alla Starbase di SpaceX.

Sospensione immediata vendita terreni

La richiesta di Gina Hinojosa è stata accolta tempestivamente dal dipartimento competente. Il parco statale di Boca Chica confina con la Starbase, il complesso per i lanci di razzi fondato da Elon Musk, attorno al quale è nata una città aziendale. SpaceX considerava le spiagge e le aree protette del parco, rifugio di uccelli costieri e tartarughe marine, come la sede ideale per l'espansione delle proprie operazioni. Gina Hinojosa ha chiarito subito ai giornalisti di voler bloccare questa espansione fino al suo insediamento ufficiale.

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Conflitto tra diritti cittadini e interessi privati

Elon Musk e la sua azienda SpaceX si scontrano ora con la difesa dei beni pubblici nel Texas. Gina Hinojosa ha dichiarato a CNN che vendere una spiaggia a Elon Musk è inaccettabile e quasi inimmaginabile. Ha affermato che la costituzione del Texas sancisce il diritto dei cittadini di accedere liberamente e gratuitamente alle spiagge. Ha precisato di non voler ostacolare Elon Musk o le sue aziende, ma di voler stabilire le condizioni. Ha aggiunto che i diritti dei cittadini non possono essere calpestati, una dinamica che cambierà ora che è governatrice.

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Reazioni e minacce di Elon Musk

Le dichiarazioni di Gina Hinojosa hanno scatenato una reazione violenta sui social network, in particolare su X. I sostenitori di Elon Musk l'hanno derisa, svalutando le spiagge deserte rispetto alla necessità di piattaforme di lancio oceaniche per raggiungere le stelle. Hanno sminuito la protezione degli uccelli rispetto ai razzi argentati di Elon Musk. Molti seguaci e bot hanno utilizzato insulti misogini, razzisti e abilisti contro di lei. Elon Musk ha minacciato di trasferire i suoi costosi giocattoli in Louisiana o in Florida, governate ancora dai repubblicani. Ha affermato che il Texas rappresenta un disastro economico per i suoi progetti. Finora, Gina Hinojosa non ha mostrato segni di cedimento a queste pressioni.

Strategia politica di James Talarico e Hinojosa

Gina Hinojosa e il senatore eletto James Talarico hanno basato le loro campagne su uno scontro tra popolo e grandi capitali. Hanno descritto la lotta tra la maggioranza dei texani che faticano ad arrivare a fine mese e la ricchezza concentrata in poche mani. James Talarico ha ammonito ad Austin che Elon Musk vuole la terra, l'acqua, le tasse e un senatore a suo servizio. Elon Musk non ha ottenuto né il senatore né la governatrice che desiderava, come dimostra il primo scontro su Boca Chica. Questa vicenda contribuisce a creare un paese diviso lungo un nuovo asse politico. Da un lato ci sono gli oligarchi ultraricchi del settore tecnologico, con patrimoni legati al sogno di vivere su più pianeti. Dall'altro ci sono le persone comuni con bisogni di aria pulita, acqua potabile e sanità.