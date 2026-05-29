Ginnastica ritmica, il gesto di protesta della giovane ucraina Krainska contro l'inno russo

Sofiia Krainska, 15enne ucraina, si copre il volto durante l'inno russo sul podio degli Europei juniores di Varna. Atleta rifugiata in Italia, il suo gesto simbolico rappresenta il dolore per la guerra nel suo Paese

Ha chiuso la sua gara al secondo posto. Davanti a lei, soltanto una rivale. Ma sul podio, non c'è stato spazio per la soddisfazione, perché Sofiia Krainska , 15 anni, stella ucraina della ritmica, ha compiuto un gesto di protesta.

È successo a Varna, in Bulgaria, durante le gare juniores agli Europei di ginnastica ritmica. Nella specialità del nastro, Krainska si è classificata seconda, alle spalle della russa Iana Zaikina, anche lei quindicenne. Durante la cerimonia di premiazione, quando ha iniziato a suonare l'inno russo in onore della vincitrice, Sofiia non ha resistito: si è portata le mani agli occhi, coprendosi il volto in un gesto carico di significato.

La giovanissima atleta, originaria di Kiev, sa bene cosa rappresenti la guerra: nel 2022 lei e la madre sono state costrette a fuggire dall'Ucraina per sfuggire agli attacchi russi, trovando rifugio a Milano grazie all'accoglienza della comunità di Sant'Egidio. Il suo gesto è un segnale potente, una presa di posizione e un atto di dolore per ciò che ha vissuto personalmente e per le sofferenze del suo Paese, in guerra da oltre quattro anni.

Poco dopo, un'altra ginnasta ucraina ha imitato il suo gesto durante la premiazione della bielorussa Kira Babkevich, mostrando una solidarietà nel segno della protesta silenziosa. L'Italia ha comunque celebrato una medaglia: l'azzurra ha conquistato il bronzo al cerchio in una competizione che rimane segnata da questi drammatici momenti





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