Gino Cecchettin a Bruxelles: l'appello ai padri e agli uomini nel ricordo di Giulia

Gino Cecchettin, a Bruxelles, invita padri e uomini a uscire dalla violenza con educazione e dialogo, ricordando la figlia Giulia nel giorno dell'11 novembre.

Gino Cecchettin è intervenuto a Bruxelles, a margine di un evento in memoria della figlia Giulia, rivolgendo un appello diretto ai padri e agli uomini. Il padre di Giulia ha affermato di non voler vedere mai più un altro padre pronunciare le parole che lui stesso deve pronunciare, e ha indicato nell'educazione e nel dialogo la via per uscire dalla violenza.

Nel suo intervento Cecchettin ha scelto di partire dalla data della ricorrenza. Ha spiegato di non avere bisogno di calendari per ricordare, anche perché oggi è l'11 novembre, e tre anni fa vedeva Giulia per l'ultima volta.

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Il messaggio di Gino Cecchettin ai padri e agli uomini

Gino Cecchettin ha lanciato un appello rivolto a padri e uomini, invitandoli a uscire da questa gabbia attraverso l'educazione e il dialogo. Il suo auspicio è che nessun altro padre si trovi un giorno a dover affrontare ciò che lui sta affrontando.

Le parole del padre di Giulia non si rivolgono soltanto a chi ha vissuto una perdita familiare. Il suo messaggio chiama in causa gli uomini in generale, indicandoli come interlocutori di un cambiamento che, secondo Cecchettin, passa dalla parola, dal confronto e dalla capacità di ascoltare.

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Durante l'intervento, Cecchettin ha ribadito che la memoria di Giulia deve trasformarsi in un impegno concreto. Il suo richiamo all'educazione riguarda sia le famiglie sia la scuola, perché è lì che, a suo giudizio, si possono riconoscere per tempo i segnali di una relazione che non va.

Il film su Giulia e l'aumento delle chiamate al 1522

Cecchettin ha riferito che il film proiettato durante l'evento è stato visto solo il primo giorno da 100mila studentesse. Il centro antiviolenza 1522, ha raccontato, ha registrato dopo la visione un incremento delle telefonate da parte di giovanissime donne.

Secondo il padre di Giulia, questo dato dimostra che la storia della figlia smuove qualcosa e spinge a parlarne. Cecchettin ha spiegato che il film pone interrogativi precisi, per mostrare che dietro una situazione sentimentale può nascondersi una violenza che non si vede subito.

Il padre di Giulia ha concluso affermando che il racconto della figlia deve diventare un grimaldello, capace di far emergere queste situazioni. Solo così, a suo avviso, si può cominciare a salvare vite, intercettando le giovani donne prima che la violenza diventi irreparabile.