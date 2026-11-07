Gino e Davide Cecchettin nel film di Paola Randi: la battaglia contro il silenzio

Il film di Paola Randi ritrae Gino e Davide Cecchettin per denunciare i femminicidi. L'attore Filippo Timi e l'esordiente Tommaso Allione parlano del loro ruolo e dell'impatto sociale.

Il cinema italiano affronta il tema del femminicidio attraverso la storia di Gino e Davide Cecchettin, padre e figlio le cui vite private sono diventate un simbolo di resistenza collettiva. Il regista Paolo Randi, insieme agli attori Filippo Timi e Tommaso Allione, ha prodotto un'opera che non cerca l'eroismo, ma racconta la trasformazione del dolore in azione civica. La narrazione segue Gino, interpretato da Filippo Timi, che passa dalla gestione del quotidiano alla denuncia pubblica, e Davide, rappresentato da Tommaso Allione, un adolescente costretto a maturare improvvisamente.

La scelta di non creare eroi ma testimoni

Il film si distingue per il rispetto assoluto verso la realtà dei fatti, evitando qualsiasi forma di sciacallaggio sul dolore altrui. Filippo Timi, attore e drammaturgo di cinquantadue anni, ha accettato il ruolo di Gino Cecchettin dopo un primo incontro con la produzione a Verona. L'attore ha dichiarato di aver voluto incontrare Gino per comprendere la sua umanità senza invadere la sua privacy, chiedendo solo informazioni personali come la musica che amava ascoltare prima della tragedia. Questa scelta narrativa mira a mostrare un uomo sorretto da una forte corazza di valori, piuttosto che un modello irraggiungibile.

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Il debutto di Tommaso Allione nel dramma

Tommaso Allione, ventiduenne egrediente della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, affronta per la prima volta un ruolo cinematografico di grande peso emotivo. Il suo personaggio, Davide Cecchettin, ha solo diciassette anni quando la sorella Giulia viene assassinata dall'ex fidanzato. Allione ha raccontato di aver condiviso con il vero Davide momenti di riprese e uscite sociali, imparando a conoscere il suo mondo personale. L'attore sottolinea come il suo ruolo sia quello di un giovane uomo che si trova sulla soglia tra la fatuità dell'adolescenza e la durezza di un mondo che diventa improvvisamente oscuro e complesso.

La scena simbolica di protezione paterna

Un momento chiave del film mostra Davide che rompe il suo isolamento per proteggere il padre dalla pressione mediatica. Dopo che la casa della famiglia è stata assediata da troupe televisive e giornalisti, Davide si apposta alla finestra. Non appena scorge l'auto di Gino arrivare, esce di casa correndo e si pone come uno scudo umano davanti al padre. Questo gesto simbolico rappresenta il passaggio di Davide da figlio protetto a figura di sostegno, permettendo a Gino di rientrare in sicurezza all'interno della casa, lontano dagli occhi del pubblico.

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La responsabilità civile contro la rassegnazione

Marco Franzoso e i protagonisti del film invitano la società a fare i conti con il patrimonio di vite e legami persi a causa dei femminicidi. L'obiettivo è rompere il silenzio della rassegnazione e spingere i cittadini ad assumersi nuove responsabilità civili. Filippo Timi ha evidenziato come la regia di una donna, Paola Randi, sia fondamentale in un Paese con poche registe, valorizzando una chiave emotiva che evita il cinismo. La narrazione punta a convertire il dolore pubblico in un atto collettivo di presenza, trasformando la privata sofferenza in una lezione di civiltà.

Riflessioni sull'educazione e sul lessico emotivo

Lavorare a questa storia ha portato i coinvolti a riflettere sulla cultura patriarcale e sull'educazione familiare ricevuta. Filippo Timi ha espresso la sensazione che gli sia mancato un lessico emotivo adeguato per gestire le violenze di genere come conseguenze estreme di tale cultura. Il film non si limita a mostrare il lutto, ma invita a comprendere come il dolore possa trasformare le persone, spingendole a difendere i valori di rispetto e dignità. Questa prospettiva cerca di offrire una possibilità di elaborazione attraverso la memoria e la consapevolezza civile.