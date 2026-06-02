Giobbe Covatta: Comico e attivista per il bene dell'ambiente e dei diritti del Sud globale

L'attore e attivista Gianni Maria Covatta, nato a Taranto nel 1956 ma napoletano d'adozione, ha saputo fondere la sua verve inconfondibile con la comicità più irriverente e un impegno civico e ambientale profondo. Con il suo spettacolo "", Covatta festeggia i suoi primi 70 anni di età e gli oltre 40 di carriera, mentre affronta temi come l'ambiente, l'ecologia, la religione, la questione femminile, il Terzo mondo e la vecchiaia.

"Basta poco, che ce vo’? " Poche figure, nel panorama artistico italiano, sono riuscite a fondere la comicità più irriverente con un impegno civico e ambientale profondo come l'autore, attore e attivista porta sul palco la sua verve inconfondibile con "", un pot-pourri che riassume e soprattutto festeggia i suoi primi 70 anni di età e gli oltre 40 di carriera.

All'anagrafe Gianni Maria Covatta, nato a Taranto nel 1956 ma napoletano d'adozione, l'attore ha saputo far evolvere la sua maschera comica nel corso dei decenni. Dai trionfi televisivi e dal clamoroso successo editoriale degli anni Novanta con il libro cult, Covatta ha progressivamente orientato il suo megafono verso le grandi urgenze globali: un impegno che ha varcato anche i confini dello spettacolo per toccare la militanza politica ed ecologista in prima persona, dimostrando una coerenza e una continuità rare nel panorama dello show business.

In prima linea per la tutela dell'ambiente Da decenni, Giobbe Covatta è infatti in prima linea per la salvaguardia dell'ambiente e per i diritti del Sud globale, un impegno che lo ha visto, tra le altre cose, storico testimonial di realtà come Amref e Save the Children. E non a caso, in 2018 l'artista - che alla salvaguardia dell'ambiente ha anche dedicato uno spettacolo intero, 6 gradi - è stato insignito del premio "Vivere a Spreco Zero" nella categoria testimonial.

Covatta usa da sempre la satira come potente strumento di divulgazione e di denuncia. Nel suo teatro, l'ironia diventa la chiave per smontare l'indifferenza e l'egoismo ambientale ed energetico, e proprio in questo la sua presenza si lega a stretto filo al NOI, concetto cardine dell'edizione 2026 del Festival di Green&Blue. Quando Covatta parla di migrazioni climatiche, di terre impoverite e di risorse in esaurimento lo fa sempre in riferimento all'indispensabile, e talvolta brutale, interconnessione delle nostre vite.

Dal palco l'attore ci sbatte in faccia una realtà ineludibile: le azioni di chi vive nel comfort del Nord e dell'Occidente hanno conseguenze dirette sulle vite di chi sta dall'altra parte del pianeta.è, dice l'autore, un'"abbuffata" dei suoi testi storici e di quelli più recenti, il cui "menù" prevede una degustazione di tutti i grandi temi a lui cari: ambiente, ecologia, religione, questione femminile, Terzo mondo e vecchiaia. Un racconto anche umano e politico, che reclama il diritto di tutti ad avere un futuro migliore





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