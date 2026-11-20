L'azienda di Gioia del Colle festeggia 80 anni con 195 milioni di fatturato. Tra mozzarella Dop e burrata gourmet, il brand pugliese domina l'export.

Il Caseificio Gioiella di Gioia del Colle celebra un traguardo storico segnato dall'ottantesimo anniversario della sua fondazione nel 1946. Nascita dei fratelli Sebastiano e Francesco Capurso, l'azienda si conferma oggi come un pilastro industriale del settore lattiero-caseario italiano. Il percorso, iniziato con la raccolta del latte su bicicletta, ha portato al riconoscimento della Denominazione di origine protetta per la mozzarella nel 2021, sancendo un modello di successo basato sulla fiducia e sulla qualità artigianale.

La storia familiare e la cultura della fiducia

La relazione tra i fondatori Sebastiano e Francesco Capurso ha costituito il moltiplicatore di valore dell'intera filiera produttiva. La stretta di mano valeva più di mille clausole contrattuali, creando un ambiente dove la parola data era prioritaria rispetto alla merce ricevuta. Questa cultura della fiducia si è estesa a casari e operai, stabilendo un patto di eccellenza che perdura fino al figlio di Sebastiano, memoria storica del gruppo. La successione generazionale ha permesso di mantenere intatta l'identità aziendale, trasformando una piccola realtà locale in una struttura industriale complessa.

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Mozzarella Dop e filiera del latte selezionato

La specializzazione storica della struttura riguarda la produzione di formaggi freschi a pasta filata, un sapere antico che combina manualità e tradizione locale. La materia prima, definita oro bianco, proviene esclusivamente da allevamenti situati nella Murgia barese, tarantina e in una piccola area del Materano. La lavorazione della mozzarella filata e poi immersa in acqua resta il cuore produttivo, garantendo un sapore che riflette la disciplina rigorosa del disciplinare. Nel 2021, la mozzarella di Gioia del Colle ha ottenuto la certificazione Dop, una consacrazione istituzionale che premia il percorso di oltre otto decenni.

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L'innovazione della burrata e i formati gourmet

L'espansione del portafoglio prodotti ha avuto un momento decisivo nel 2013, con l'introduzione della burrata grazie all'incontro con l'inventore Carmine Marotta. La macchina automatizzata ha permesso di superare la produzione manuale iniziale di 150-200 pezzi giornalieri, lanciando un prodotto simbolo della cultura gastronomica pugliese. Oggi l'offerta include la burrata di Andria IGP, versioni senza lattosio, affumicate con legno pregiato e declinazioni gourmet al tartufo, gorgonzola Dop e basilico. Queste varianti sono particolarmente richieste sui mercati esteri, ampliando l'appeal del brand oltre i confini nazionali.

Dati economici, export e sostenibilità del futuro

La struttura industriale conta attualmente 500 dipendenti, tra cui molti giovani esperti come biologi e analisti che vigilano sulla qualità nei laboratori dedicati. Il fatturato registrato per il 2025 supera i 195 milioni di euro, confermando una crescita solida e una forte internazionalizzazione. La distribuzione vede il 55% delle vendite rivolte al mercato europeo, il 42% in Italia e la restante quota divisa tra Asia e America. Questa struttura garantisce costanza qualitativa e determina la sostenibilità di tutta la filiera, mantenendo viva la continuità del fare artigiano.