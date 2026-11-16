Giordania Blocca Telegram per Sicurezza Nazionale

La Giordania blocca Telegram citando rischi estremismo e attacchi recenti. La direzione sicurezza mira a tutelare interessi nazionali e ordine pubblico con misure immediate.

Le autorità governative della Giordania hanno annunciato ufficialmente che bloccheranno l'applicazione di social media e messaggistica istantanea Telegram all'interno del regno. Questa decisione strategica è stata motivata da pressanti preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale e alla tutela dell'ordine pubblico sociale.

La Direzione della Pubblica Sicurezza giordana ha chiarito che l'iniziativa mira specificamente a salvaguardare la società contro minacce imminenti. L'obiettivo principale è contrastare i tentativi di diffondere estremismo e radicalizzazione, elementi che mettono direttamente a rischio la sicurezza collettiva e gli interessi nazionali del Paese, in piena conformità con la legislazione vigente.

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Contesto degli Attacchi Recenti

Questa decisione critica segue una serie di eventi violenti che hanno segnato la regione negli ultimi mesi. La mossa arriva subito dopo un attacco mortale contro una chiesa avvenuto lo scorso mese, che ha causato la morte di nove persone. Questo episodio tragico ha innescato una risposta militare diretta con attacchi aerei sulla vicina Siria, dove la Giordania ha affermato di aver eliminato venti militanti dello Stato Islamico.

Inoltre, il cinque novembre, le autorità giordane hanno riferito di un attacco terroristico con arma da taglio nella capitale Amman. Durante questo incidente, un agente di sicurezza è stato ucciso mentre un altro membro delle forze dell'ordine ha riportato ferite gravi. Questi eventi congiunti hanno accelerato la valutazione delle minacce digitali e fisiche al Paese.

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Ruolo dell'App e Controversie su Durov

Per molti anni, i militanti dello Stato Islamico hanno sfruttato il servizio di messaggistica mobile per emettere comunicati ufficiali e coordinare operazioni. L'applicazione è stata creata da Pavel Durov, imprenditore attualmente in esilio dalla Russia. La presenza del fondatore in una posizione politica complessa ha aggiunto ulteriore tensione alla questione della moderazione dei contenuti.

Pavel Durov è attualmente oggetto di indagini in diversi paesi del mondo. A luglio, le autorità russe hanno dichiarato di averlo incriminato per aver facilitato attività terroristiche. Mosca sosteneva che la sua applicazione venisse utilizzata da spie ucraine per organizzare attacchi all'interno del territorio russo, un'accusa che ha sollevato dibattiti internazionali sulla libertà digitale.

Posizione del Fondatore e Prossimi Passi

Durov ha fermamente negato qualsiasi illecito e ha difeso le pratiche della sua piattaforma. Egli afferma che Telegram ha ampiamente superato i propri obblighi di moderazione dei contenuti. Inoltre, sostiene di cooperare attivamente con le autorità competenti nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo globale.

La mossa della Giordania si inserisce in un contesto regionale più ampio dove la sicurezza digitale è diventata una priorità assoluta. Mentre il blocco tecnico viene implementato, le autorità continuano a monitorare l'efficacia delle misure adottate. La situazione potrebbe evolversi ulteriormente man mano che vengono valutate le implicazioni legali e sociali a lungo termine di questa restrizione.