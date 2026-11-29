La Corte di Cassazione giordana ha confermato definitivamente le condanne a morte per tre uomini responsabili dello strage nella chiesa greco-ortodossa di Hamoud a Karak nel 2026.

La Corte di Cassazione giordana ha ufficialmente confermato domenica 29 novembre 2026 le condanne a morte per i tre uomini dichiarati responsabili dello strage verificatosi all'interno di una chiesa greco-ortodossa nel villaggio di Hamoud. Questa decisione definitiva, pubblicizzata dall'agenzia di stampa nazionale Jordan News, pone fine al processo legale per l'attacco avvenuto il 23 ottobre 2026, che ha provocato la morte di nove persone e il ferimento di altri 34, segnando un evento traumatico per la minoranza cristiana locale.

Dettagli Processuali e Accuse Terrore

I tre imputati, arrestati poco dopo la strage, sono stati condannati in via definitiva per gravi reati che includono la commissione di atti terroristici con esito mortale, il possesso illegale di armi e munizioni destinate a finalità terroristiche e la promozione dell'ideologia di un gruppo terroristico riconosciuto. L'istituzione giudiziaria suprema ha respinto ogni possibilità di ricorso, rendendo la sentenza inappellabile e definitiva secondo quanto precisato dalle fonti ufficiali governative, garantendo così una chiusura definitiva per le indagini giudiziarie relative a questo crimine efferato.

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Vittime e Contesto Storico Attacco

L'attacco ebbe luogo il 23 ottobre 2026, durante lo svolgimento di un funerale all'interno della struttura religiosa, trasformando un rito di lutto in una scena di violenza estrema. Gli autori del massacro aprirono il fuoco sui presenti uccidendo nove persone e lasciando in gravi condizioni 34 feriti. Questo evento è stato definito un attacco raro e particolarmente crudele contro la minoranza cristiana del paese, generando un'ondata di indignazione nazionale e internazionale che ha messo in luce la vulnerabilità delle comunità religiose in un periodo di tensione regionale crescente.

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Repliche Militari e Tensioni Regionali

In risposta diretta alla tragedia di Hamoud, il governo giordano ha lanciato operazioni militari aeree e terrestri in territorio siriano contro gruppi armati che ritiene direttamente collegati all'organizzazione dell'attentato. Queste rappresaglie hanno intensificato le ostilità transfrontaliere, dimostrando la volontà di Amman di perseguire i sostenitori logistici e ideologici dei terroristi oltre i confini nazionali. Le incursioni hanno colpito infrastrutture e posizioni di milizie considerate terroristiche, in un chiaro messaggio di deterrenza contro future minacce alla sicurezza statale.

Impatto Sociale e Sicurezza Nazionale

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha un profondo impatto sul tessuto sociale giordano, rafforzando il senso di giustizia e protezione per le comunità minoritarie colpite. L'opinione pubblica ha accolto la decisione con sollievo, vedendo nella condanna a morte una misura necessaria per combattere l'estremismo e preservare la stabilità del regno. Le autorità hanno ribadito il loro impegno a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di culto, aprendo una nuova fase di vigilanza intensificata per prevenire qualsiasi ulteriore episodio di violenza ispirata all'odio religioso.